Na Slovensku sa už sčítalo takmer 67 percent obyvateľov, najpomalšie to ide v Košickom kraji

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Elektronický sčítací formulár vyplnilo takmer 67 percent obyvateľov Slovenska. Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) o tom informoval v tlačovej správe, ktorú zaslala jeho hovorkyňa pre sčítanie Jasmína Stauder . Úrad celkovo eviduje takmer 3 770 000 vyplnených elektronických formulárov.Sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo už 72 percent obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 70,5 percenta sčítaných. Nasledujú Trnavský kraj (69,7 percenta), Bratislavský kraj (69 percent) a Nitriansky kraj (67,8 percenta). Vyše 64 percent sčítaných obyvateľov dosahujú Banskobystrický a Prešovský kraj. V Košickom kraji formulár vyplnilo takmer 60 percent obyvateľov.V rebríčku krajských miest vedie Banská Bystrica so 71,3 percentami sčítaných obyvateľov, na druhom mieste je Trenčín s viac ako 71 percentami sčítaných. Žilina má sčítaných 70 percent obyvateľov, Trnava 69,6 percenta, Prešov 69,4 percenta a Nitra 69 percent. Výrazne zaostávať začala Bratislava so 67,7 percentami, Košice majú 64,5 percenta sčítaných obyvateľov.Prvenstvo v rámci Slovenska si stále udržiava obec Nižná Pisaná (okres Svidník), ktorá eviduje 98 percent sčítaných obyvateľov. Obec Kobeliarovo (okres Rožňava) má viac ako 95 percent sčítaných. Tretia priečka patrí obci Horný Badín (okres Krupina) s 94,5 percentami sčítaných obyvateľov.Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, prípadne zákonný zástupca.V prípade nesčítania hrozí každému obyvateľovi pokuta udelená obcou od 25 do 250 eur. V prípade potreby sa občania môžu obrátiť na telefonickú linku 02/20 92 49 19.