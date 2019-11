Na Slovensku sa v roku 2019 vyskytlo 334 prípadov osýpok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) – V roku 2019 sa na Slovensku vyskytlo 334 prípadov osýpok. Celoslovenská zaočkovanosť v rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v 15. až 18. mesiaca života pritom dosiahla ku koncu augusta minulého roka úroveň 95,2 percenta v ročníku narodenia 2016 a 96,1 percenta v ročníku narodenia 2015. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.prízvukoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.Potrebná 95-percentná hranica zaočkovanosti na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam nebola dosiahnutá v ročníku narodenia 2016 v Bratislavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji a v ročníku narodenia 2015 v Bratislavskom a v Trenčianskom kraji. Na okresnej úrovni hranicu 95 percenta zaočkovanosti nedosiahlo 28 okresov Slovenska v ročníku narodenia 2016 a 19 okresov v ročníku narodenia 2015 v rámci základného očkovania detskej populácie proti osýpkam, mumpsu a ružienke.Hlavný hygienik pripomenul, že každá osoba cestujúca do oblasti postihnutej osýpkami, ktorá nie je kompletne očkovaná dvoma dávkami očkovacej látky proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Očkovací status proti osýpkam si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.Posledný výskyt osýpok hlásil tento rok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 26. augusta v okrese Sobrance. Epidémie tohto infekčného ochorenia podľa ÚVZ SR trápia susedné štáty, najmä Českú republiku (588 prípadov), Poľsko (1359), Rakúsko (143 prípadov) a Ukrajinu (56.430 prípadov osýpok).Úrad tiež poukázal na zvýšený pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v SR, preto podľa hlavného hygienika nemožno vylúčiť zavlečenie osýpok na územie Slovenska. Na Slovensku však aktuálne hygienici nezaznamenali výskyt nových prípadov ochorení na osýpky.dodal Mikas.ÚVZ SR zdôraznil, že ak dôjde k výskytu osýpok, hygienici budúprijímať všetky potrebné protiepidemické opatrenia, aby zabránili šíreniu závažného infekčného ochorenia.