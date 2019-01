Na Slovensku sa vlani predalo najmenej traktorov za posledné 4 roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 29. januára (TASR) – V minulom roku sa na Slovensku predalo najmenej traktorov za posledné štyri roky. Do evidencie Policajného zboru SR bolo prihlásených 720 nových traktorov, čo predstavuje desaťpercentný pokles oproti predchádzajúcemu roku.zhodnotil súčasnú situáciu na trhu Juraj Huba, riaditeľ sekretariátu Agrion – Združenia dodávateľov poľnohospodárskej techniky v SR.Investovanie do výkonnejších traktorov súvisí podľa slov Hubu aj s nedostatkom pracovnej sily.uviedol. Medzi poľnohospodármi podľa jeho slov prevláda aj opatrnosť z hľadiska investícií do techniky, pretože svoje voľné zdroje vkladajú predovšetkým do nákupu pôdy.Celkovo sa na slovenský trh dodávajú traktory približne dvadsiatich značiek. Pochádzajú od tradičných výrobcov v západnej Európe, ale aj zo zámoria. Medzi nimi sú aj ešte v nedávnej minulosti neznáme značky z Ázie. Najviac traktorov bolo v minulom roku prihlásených v okresoch Komárno a Trebišov. Ani jeden nový traktor nebol prihlásený v Turčianskych Tepliciach a Humennom.