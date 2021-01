Na Slovensku sa vyrobilo takmer milión vozidiel. Koronakríza ovplyvnila automobilky menej, ako sa čakalo

Slovensko môže stratiť svoju pozíciu

Systém registračných poplatkov zostal bezo zmeny

23.1.2021 (Webnoviny.sk) - Za minulý rok bolo v automobilkách na Slovensku vyrobených približne 985-tisíc vozidiel, čo je o 11 percent menej oproti rekordnému roku 2019. Ako ďalej informoval Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR , rok 2020 bol pre celý sektor extrémne náročný. Výsledky preto prezident zväzu Alexander Matušek hodnotí ako vynikajúci výsledok.„Ešte začiatkom jesene sme prognózovali pokles o viac ako 20 percent. Výsledok dosiahnutý automobilovým priemyslom v roku 2020 sa pričinil o to, že sa nenaplnili pôvodné katastrofické predpovede o dvojcifernom hospodárskom poklese slovenskej ekonomiky,“ uviedol.Ako upozorňujú predstavitelia zväzu, automobilový priemysel na Slovensku je súčasťou najglobálnejšieho priemyselného odvetvia na svete a jeho produkty a súčiastky tvoria prakticky 50 percent exportu slovenského priemyslu. Preto je podľa nich mimoriadne dôležité podporiť opatrenia na udržanie výroby, ktorá by mohla v roku 2021 opätovne prekročiť úroveň 1 milión vozidiel.„Výroba reflektuje na dopyt na trhoch, kde vďaka systémovej štátnej podpore významne narastá dopyt po vozidlách s elektrickým a hybridným pohonom. Slovensko nemá jasnú predstavu o tom, ako bude plniť svoje záväzky v oblasti rozvoja elektromobility a infraštruktúry pre alternatívne palivá," konštatuje ZAP.Ten zároveň volá po budovaní kvalitného podnikateľského prostredia a systémovej podpore investícií štátom. „Aj keď sa to možno niekomu nepáči, podpora podnikania je úlohou vlády a štátu tak, ako je tomu aj v iných krajinách Európskej únie. Bez skutočnej podpory investícií môže Slovensko stratiť svoju pozíciu, ktorú si dlhodobo budovalo,“ myslí si Matušek.Trh s novými vozidlami poklesol na Slovensku medziročne o 25 percent na 84 909 áut. Tento výsledok sa podľa výkonného viceprezidenta zväzu Pavla Prepiaka radí na úroveň roku 2014.„Negatívom roku 2020 bolo aj to, že sa nepodarilo zmeniť systém registračných poplatkov a vzrastá nám podiel individuálne dovezených jazdených vozidiel aj ich priemerný vek. Až viac ako 36 percent všetkých dovezených jazdených vozidiel bolo starších ako 10 rokov,“ doplnil.Odhaduje pritom, že celkový trh s vozidlami bude postupne ožívať a v roku 2021 dosiahne úroveň okolo 95-tisíc registrácií nových vozidiel.