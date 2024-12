Na Slovensku sa začína výskum degradácie „večných chemikálií“ pomocou mikroorganizmov

Spolupráca s KIA Slovakia

Syntetické organické zlúčeniny

„Večné chemikálie“

3.12.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku sa po prvýkrát začína nový výskumný program zameraný na degradáciu tzv. "večných chemikálií" pomocou mikroorganizmov.Výskum sa sústredí na poly- a perfluóralkylové látky (PFAS), ktoré sú súčasťou mnohých priemyselných výrobkov a majú vysoký potenciál znečistenia prostredia. Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied (SAV) uzavrel významné memorandum o spolupráci so spoločnosťou KIA Slovakia „Aj vďaka tejto cennej spolupráci so súkromným sektorom môžeme skúmať selekciu a charakterizáciu týchto mikroorganizmov s cieľom zlepšiť stratégie biodegradácie PFAS a v budúcnosti aplikovať túto stratégiu v procese odpadových vôd,“ uviedol Domenico Pangallo z Ústavu molekulárnej biológie SAV.PFAS sú syntetické organické zlúčeniny, často používané v priemysle, ktoré však pretrvávajú v životnom prostredí a môžu mať závažné negatívne dopady na zdravie a ekosystémy.Niektoré z nich sú toxické a perzistentné, a ľudskom tele sa nemetabolizujú. Vo veľkej miere sú denne používané ako súčasť farieb, potravinových obalov, oblečenia, kozmetiky, ale aj mazív a hasiacich prístrojov.„Tieto látky odolávajú biologickému odbúravaniu, často kontaminujú povrchovú, podzemnú vodu a pôdu, čím vzniká nebezpečenstvo kumulácie týchto látok v pitnej vode, potravinách a celkovo v životnom prostredí. Účinky škodlivosti týchto látok sú skúmané, avšak tieto látky sú v súčasnosti klasifikované ako ,látky vzbudzujúce obavy'. Môžu spôsobiť poškodenie pečene, majú vplyv na imunitný systém a sú škodlivé pre vývoj nenarodených deti. Predpokladá sa, že sú tiež karcinogénne,“ vysvetlil vedec.Od 50. rokov 20. storočia sa do životného prostredia uvoľnilo značné množstvo per- a polyfluóralkylových látok (PFAS), bežne označovaných ako „večné chemikálie“, čo vedie k značnej kontaminácii pôdy, povrchových vôd a zdrojov podzemnej vody.„Ich pretrvávajúca povaha, toxicita pre živé organizmy, sklon k bioakumulácii a negatívne vplyvy na zdravie a ekosystémy viedli k tomu, že ich regulačné orgány klasifikovali ako ,najvyššie prioritné znečisťujúce látky'. Aj keď existuje niekoľko fyzikálno-chemických metód na ošetrenie PFAS, tieto metódy sú vysoko nákladné, energeticky náročné a dochádza k neúplnej mineralizácii. V dôsledku toho rastie záujem o mikrobiálnu degradáciu a enzymatickú úpravu PFAS, pretože predstavuje komplexnejšiu, nákladovo efektívnejšiu, udržateľnú a ekologickejšiu alternatívu. A my sa nesmierne tešíme, že môžeme prispieť k lepšiemu poznaniu týchto procesov,“ uzatvoril molekulárny biológ.