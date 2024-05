Na Slovensku si pripomíname symbolické narodeniny Európskej únie – Deň Európy

Moderná európska integrácia

Vytvorenie európskeho úradu pre uhlie a oceľ

Cieľ zakotvený v deklarácii

8.5.2024 (SITA.sk) - Symbolické narodeniny Európskej únie Deň Európy si vo štvrtok pripomenie aj Slovensko. Deň Európy oslavujeme ako pripomienku na 9. máj 1950, keď francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil svoj návrh na vytvorenie európskeho úradu pre uhlie a oceľ, ktorý mal dohliadať najmä na francúzsku a nemeckú produkciu týchto strategických surovín, a tým prispieť k zabezpečeniu mieru v Európe.Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku si 7. mája v Košiciach a 9. mája v Bratislave sériou podujatí pripomenú Deň Európy a oslávia tak narodeniny EÚ. Dňom Európy si pripomíname Schumanovu deklaráciu, ktorá odštartovala modernú európsku integráciu a viedla k vytvoreniu súčasnej Európskej únie ako unikátneho mierového a demokratického projektu.„Tohtoročné oslavy Dňa Európy sú výnimočné tým, že sa odohrávajú v čase, keď si pripomíname dvadsiate výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Navyše, už o mesiac nás čakajú európske voľby, v ktorých si občania zvolia svojich zástupcov na ďalších päť rokov. Program osláv sa preto zameria aj na výsledky práce odchádzajúceho Európskeho parlamentu a výzvy, ktorým budú čeliť nové europoslankyne a europoslanci,“ uviedol vedúci Kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek „Výsledky európskych volieb však okrem zloženia Európskeho parlamentu ovplyvnia aj prácu Európskej komisie a rozhodnú tak o ďalšom smerovaní Európskej únie ako celku. Chcel by som preto vyzvať všetkých voličov, aby využili svoj hlas v týchto dôležitých voľbách a nenechali za seba rozhodnúť iných,“ dodal Sermek.Dňa 9. mája 1950 predstavil francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman svoj návrh na vytvorenie európskeho úradu pre uhlie a oceľ, ktorý by dohliadal hlavne na francúzsku a nemeckú produkciu týchto strategických surovín a prispel k zabezpečeniu trvalého mieru v Európe.Navrhol vytvorenie nadnárodnej európskej inštitúcie, ktorej úlohou bolo riadenie priemyslu uhlia a ocele, teda odvetví, ktoré v tom čase boli základom celej vojenskej moci. Krajiny, na ktoré sa obracal, boli zničené po strašnom konflikte, ktorý po sebe zanechal pocit materiálnej a morálnej skazy.Cieľ týchto aktivít bol zakotvený aj v samotnej deklarácii, a to, aby sa akákoľvek vojna medzi Francúzskom a Nemeckom stala nielen čisto nemysliteľnou, ale aj hmotne nemožnou. Tento návrh, známy ako Schumanova deklarácia, je považovaný za začiatok budovania Európskej únie.V súčasnosti sa 9. máj stal európskym symbolom – Dňom Európy, ktorý spoločne s vlajkou, hymnou, mottom a jednotnou menou eurom označuje politický subjekt – Európsku úniu. Deň Európy je príležitosťou pre aktivity, ktoré približujú Európu k občanom a vzájomne zbližujú národy Únie.