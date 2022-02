Na Slovensku stúpli výdavky na internetovú reklamu, online sa stal najsilnejším médiom

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Výdavky na internetovú reklamu na Slovensku vlani dosiahli 184 miliónov eur a medziročne vzrástli o 32 %. V porovnaní s výdavkami do ostatných mediatypov podľa odhadov mediálnej agentúry GroupM sa online prvýkrát stal najsilnejším reklamným médiom.Pod jeho rast v roku 2021 sa podpísal výrazný nárast reklamy v slovenských médiách, najmä v druhom polroku, ako aj u nadnárodných hráčov. Takmer všetky reklamné formáty presiahli hranicu rastu 30 %, nepodarilo sa to len riadkovej inzercii a non video display reklame. Informovalo o tom vo štvrtok združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, najväčšie združenie na slovenskom digitálnom trhu.Najvyšší nárast zaznamenala natívna reklama, a to o 48 %, nasledovala video reklama s rastom 38 % a prvú trojku uzatvára reklama vo vyhľadávaní - paid for search. Najväčší podiel na celkových výdavkoch má display reklama, ktorá tvorí 50 %. „Dosiahnuté výsledky roka 2021 na Slovensku kopírujú celoeurópsky trend. Podľa predikcií IAB Europe rok 2021 skončí s rastom 28,6 %," uviedol predseda správnej rady združenia pre internetovú reklamu IAB Martin Kolarovský.„Predpokladám, že rast počas ďalších troch rokov v našom segmente bude oscilovať okolo 10 %. Dočkali sme sa dvojciferného čísla rastu pre výdavky do digitálu, ktoré sme ešte nedávno nepredpokladali. Mysleli sme si, že potenciál onlinu z hľadiska marketingových rozpočtov sa viac menej naplnil," dodal Kolarovský.