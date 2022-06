Na Slovensku stúpol počet ľudí bez náboženského vyznania. Kde ich žije najviac?

4.6.2022 (Webnoviny.sk) - Kým v roku 2011 spolu 725 362 obyvateľov Slovenska deklarovalo, že je bez náboženského vyznania, v roku 2021 dosiahol podiel obyvateľov bez vyznania takmer 1,3 milióna. V tlačovej správe to uvádza Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) na základe výsledkov sčítania obyvateľstva z minulého roku.Zároveň, pokiaľ sa v roku 2011 k rôznym náboženským vyznaniam hlásilo 4 100 237 obyvateľov, v roku 2021 to bolo 3 799 331 obyvateľov.„Najviac obyvateľov bez náboženského vyznania žije v Bratislavskom kraji, kde ich je takmer 40 percent. Na druhom mieste je Banskobystrický kraj, kde žije bez vyznania takmer 29 percent obyvateľov," uvádza ŠÚ SR. Naopak, len 10,6 percenta obyvateľov v Prešovskom kraji si podľa štatistikov uviedlo, že je bez vyznania a v Žilinskom kraji len vyše 19 percent.Zistiť náboženské vyznanie sa podľa ŠÚ SR nepodarilo v roku 2011 u 571 437 obyvateľov, v roku 2021 to bolo v prípade 353 797 ľudí.