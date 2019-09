Na Slovensku sú mimoriadne obľúbené úhrady cez platobný príkaz

Ilustračné foto Foto: TASR/AP/Manu Fernandez Foto: TASR/AP/Manu Fernandez

Bratislava 30. septembra (TASR) - Európania v súčasnosti pri bezhotovostných platbách s najväčšou pravdepodobnosťou použijú platobnú kartu. Zatiaľ čo počet kartových transakcií v eurozóne sa v priebehu posledného desaťročia viac než zdvojnásobil, priemerná hodnota transakcie klesla. Vyplýva to z nového čísla Sprievodcu štatistikou eurozóny, ktorý zverejnila Európska centrálna banka (ECB).Ukazuje sa, že spotrebitelia a podniky v eurozóne využívajú širokú paletu platobných prostriedkov. V roku 2018 tvorili takmer polovicu počtu bezhotovostných platieb v jednotnej menovej oblasti kartové platby.priblížila na základe štatistík ECB Národná banka Slovenska (NBS).V relatívnej popularite jednotlivých druhov platobných služieb v rôznych krajinách eurozóny však stále vidieť výrazné rozdiely. Zatiaľ, čo v Portugalsku kartové platby v roku 2018 predstavovali viac než 70 % všetkých bezhotovostných platieb, v Nemecku to bolo približne 23 %.priblížila NBS.Popularita šekov v poslednom desaťročí klesala a v porovnaní s 8 % v roku 2008 šeky v roku 2018 predstavovali už len 2,3 % celkových bezhotovostných platieb. Takmer 85 % všetkých šekov v eurozóne v roku 2018 bolo vystavených v jednej krajine, a to vo Francúzsku.