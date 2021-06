Na Slovensku už odštartovala letná turistická sezóna, môže pomôcť viacerým prevádzkam

Cestovné kancelárie zažili ťažké mesiace

Štát už vyplatil 76 miliónov eur

Ďalšia štátna pomoc pre cestovky

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku odštartovala letná turistická sezóna. Ministerstvo dopravy a výstavby SR pritom verí, že práve leto pomôže mnohým prevádzkam, ktoré boli pre pandémiu koronavírusu dlho zatvorené.Ako na tlačovej besede informovala štátna tajomníčka Katarína Bruncková , spotrebiteľské správanie je ešte stále rozpačité, no rezort verí, že k rozbehu sezóny pomôže aktuálne pekné počasie.Ako doplnil prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr Roman Berkes , minulý rok ako aj prvých päť mesiacov tohto roka boli pre cestovné kancelárie veľmi náročné. Zaznamenali viac ako 90-percentný pokles klientely, no napriek tomu neprišlo k hromadnému krachu kancelárií a tie sú dnes pripravené ďalej poskytovať svoje služby. Na jún už väčšina z nich hlási vypredané kapacity a podľa Berkesa sa im darí reštartovať sezónu.K udržaniu prevádzok cestovného ruchu prispela podľa štátnej tajomníčky aj poskytnutá štátna pomoc. Do dnešného dňa ministerstvo prijalo viac ako 13-tis. žiadostí v sume asi 120 mil. eur. Z tejto sumy už bolo vyplatených asi 76 mil. eur, okolo 4 500 žiadostí je ešte rozpracovaných.Rezort pritom pokračuje v prípravách veľkej schémy pre väčšie cestovné kancelárie, lyžiarske strediská, či siete hotelov. Realitou by mohla byť do pár dní.Vláda v stredu schválila v súvislosti s cestovnými kanceláriami štátu pomoc v podobe poskytnutia návratnej finančnej výpomoci na zabezpečenie ich likvidity. Parlament bude o návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením koronavírusu z dielne ministerstva financií rokovať zrýchlene.Vďaka tejto pomoci by kancelárie mali vedieť klientom vrátiť zálohy na nezrealizované či stornované zájazdy. Berkeš odhadol, že vouchre by aktuálne mali mať hodnotu 50 až 60 mil. eur a týkajú sa okolo 150-tis. klientov.