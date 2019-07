Na Slovensku už začal fungovať Úrad pre reguláciu hazardných hier

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. júla (TASR) - Dozor nad hazardom už bude pod jednou strechou. Naplno totiž začal fungovať Úrad pre reguláciu hazardných hier. Od 1. júna 2019 naň postupne prechádzajú všetky kompetencie v oblasti hazardných hier, ktoré boli doteraz v rukách Ministerstva financií SR, obcí a Finančného riaditeľstva SR. Týmto krokom by sa podľa rezortu financií mala zefektívniť regulácia hazardných hier.Zásadná zmena sa týka aj nákladov na reguláciu hazardu, ktoré boli doteraz na pleciach štátu. Po novom budú náklady na financovanie nového úradu platiť prevádzkovatelia hazardných hier. Tí sú povinní za týmto účelom hradiť osobitný príspevok.Na Úrad pre reguláciu hazardných hier prechádzajú všetky kompetencie okrem legislatívnej. Ide najmä o udeľovanie licencií, výkon dozoru, ukladanie sankcií, správu odvodov a príspevkov. Úrad má zároveň spolupracovať s príslušnými autoritami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a prevencie vzniku závislostí spojených s hazardnými hrami. Pri nastavení regulačného úradu pre hazard sa ministerstvo financií inšpirovalo fungovaním podobných inštitúcií v iných krajinách Európskej únie, napríklad praxou dánskeho regulačného úradu.priblížil v stanovisku pre médiá riaditeľ úradu Marek Lendacký.V súčasnosti má úrad 78 zamestnancov. Väčšinou ide o zamestnancov, ktorí sa predtým tejto problematike venovali na ministerstve financií a finančnom riaditeľstve a od 1. júna prešli na bratislavský úrad a jeho päť regionálnych pracovísk, ktoré zabezpečujú výkon dozoru na mieste a vyhľadávaciu činnosť. Okrem úradu v Bratislave sú to pracoviská v Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a v Košiciach. Celkovo by mal úrad v budúcnosti zamestnávať 117 ľudí, pričom väčšinu budú tvoriť kontrolóri.