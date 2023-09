Na Slovensku vyrástla jedinečná predajňa: Zelený Kaufland budúcej generácie využil pri stavbe drevo namiesto betónu

Predajňa, ktorá šetrí energie

Udržateľnosť od počiatku

* Zdroj: Kaufland SR v.o.s.: analýza použitia materiálu na strechu, strešné nosné prvky, obvodové steny a stĺpy. Bez zarátania vnútorných priečok

** Zdroj: SALVIS, s.r.o.: analýza životného cyklu budovy po dobu 60 rokov

22.9.2023 (SITA.sk) -Prejavy klimatickej zmeny dnes pociťuje celý svet. Jej dopady sa v čo najväčšej miere snaží znižovať aj Kaufland v rámci svojej stratégie na ochranu klímy a konkrétnymi opatreniami neustále minimalizovať produkciu emisie skleníkových plynov zo svojej činnosti. Jedným z nich je modernizácia a výstavba nových predajní, ktoré šetria prírodné zdroje a spoliehajú sa na recyklované a obnoviteľné materiály. Aj preto na Slovensku 21. septembra 2023 otvoril jedinečnú prevádzku - zelený Kaufland budúcej generácie.vysvetľuje Paul Pauls, generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika v.o.s. Takáto drevená stavba v porovnaní s bežnou železobetónovou budovou vyprodukuje počas svojej životnosti, čo v prepočte znamená množstvo CO2, ktoré do ovzdušia vypustí osobné auto pri najazdeníhovorí Janette Kučerková, konateľka zodpovedná za oblasť Centrálne služby v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Drevo využité na výstavbu má certifikáciu PEFC, čo preukazuje, že lesy, z ktorých pochádza, boli dopestované v súlade s kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, a jeho použitie v interiéri zároveň dokáže vytvoriť protihlukovú izoláciu.Nadčasová architektúra a prírodný koncept, to charakterizuje novootvorený Kaufland v Záhorskej Bystrici, ktorý je v poradí 78. predajňou na Slovensku. Už na prvý pohľad zaujme drevenou fasádou a strechou s dreveným podhľadom. Zeleň, ktorú tvorí viac ako 12 000 rastlín a stromov v okolí predajne, skrášľuje exteriér, no zároveň zachytáva nečistoty aj prachové častice a podporuje biodiverzitu. Na streche sa okrem fotovoltických panelov, ktoré dokážu vyrobiť až 20 % elektrickej energie potrebnej na prevádzku predajne, nachádzajú aj dve zelené strechy, ktoré prispievajú k znižovaniu teploty budovy. Štandardom vo všetkých predajniach sú úsporné LED svietidlá. 12 svetlíkov, cez ktoré do interiéru preniká denné svetlo, pozitívne vplýva na zamestnancov a zákazníkov počas nakupovania. Z rekuperácie odpadového tepla priemyselného chladenia pochádza až 80 % energie potrebnej na vykurovanie, zvyšných 20 % energie pokrýva reverzibilné tepelné čerpadlo. Vďaka novému inovatívnemu priemyselnému chladeniu šetrí spoločnosť 30 % elektrickej energie v porovnaní so staršími technológiami.Zelený Kaufland budúcej generácie má udržateľnosť a ekologický prístup zapísané už v rodnom liste.pokračuje Michal Dendeš, riaditeľ oblasti Centrálne služby. Časť chodníkov na parkovisku tvorí retenčná a plastová zámková dlažba, ktorá v slovenskej chránenej dielni vznikla z recyklovaných použitých PVC káblov. Tento trvalo udržateľný materiál má dlhú životnosť a vykazuje neutrálnosť voči životnému prostrediu a neškodnosť pre pôdu či podzemné vody. Retenčné parkovisko zároveň zadrží viac ako 800 m3 dažďovej vody, pričom takto nahromadená voda aj vlhkosť pozitívne vplývajú na okolité prostredie a ozdravujú klímu. K podpore biodiverzity prispievajú aj dva hmyzie hotely či vtáčie búdky umiestnené v okolí. Opatrenia na ochranu životného prostredia a klímy reťazec presadzuje aj podporou elektromobility, a tak pred prevádzku umiestnil 3 nabíjačky na elektromobily aj box na bicykle.A čo je pomyselnou čerešničkou na torte zeleného Kauflandu budúcej generácie? Bol navrhnutý v súlade s požiadavkami certifikačného systému BREEAM Excellent, ktorý definuje, čo je udržateľná budova a garantuje, že splnila odborné kritériá na to, aby sa mohla nazývať zelenou. Medzi kľúčové kritériá na získanie certifikácie patrí napríklad hospodárenie s vodou, energiami, odpadmi či materiálmi.hovorí Samuel Sůra, CEO spoločnosti Salvis s.r.o.Nový prototyp predajne sa tak stal dôležitým míľnikom nielen pre obchodný reťazec, ale aj pre Slovensko a európsky región, pretože je príkladom, ako sa udržateľné riešenia a postupy dajú preniesť do reálneho prostredia.Informačný servis