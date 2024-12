Na Slovensku výrazne klesol v novembri počet konkurzov, skončil však známy predajca bicyklov

9.12.2024 (SITA.sk) - November priniesol priaznivé výsledky v oblasti počtu vyhlásených konkurzov na Slovensku. Ich počet v porovnaní s októbrom klesol o viac ako 38 %. V konkurze sa ocitlo 26 podnikateľských subjektov, z toho bolo 25 právnických osôb a jedna fyzická osoba - živnostník. V medziročnom porovnaní nastala len nepatrná štvorpercentná zmena, pričom pred rokom bol počet vyhlásených konkurzov 25.„V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi vidíme nižšie zastúpenie eseročiek, ktoré bežne presahujú hranicu 90 %. Tentoraz ich bolo 21, čiže len 84 %. Do konkurzu sa dostali aj tri verejné obchodné spoločnosti a jedno družstvo, ale ani jedna akciová spoločnosť,“ komentovala hlavná analytička CRIF - Slovak Credit Bureau Jana Marková. Najviac konkurzov bolo v Bratislavskom kraji, a to osem. Nasledoval Trnavský kraj s piatimi konkurzami. Banskobystrický a Žilinský kraj mali zhodne po štyri konkurzy. Trenčiansky mal dva a ostatné kraje len jeden konkurz.Z ekonomického hľadiska bola polovica konkurzov vyhlásená v priemyselnej výrobe, obchode a stavebníctve. Spomedzi firiem v konkurze najviac zarezonovali dve, a to KTS bike s.r.o. z Bratislavského kraja, známa pod maloobchodnou sieťou Kaktus bike, dosahujúca tržby takmer 5,1 milióna eur v roku 2023, a HASTRA s.r.o. zo Žilinského kraja, podnikajúca v oblasti výstavby ciest a diaľnic s obratom 21 miliónov eur v rovnakom roku.V novembri bolo zastavených 18 konkurzných konaní pre nedostatok majetku a 28 zrušených z rovnakého dôvodu. Reštrukturalizácii nečelila v novembri žiadna spoločnosť. Po marci a apríli ide v tomto roku už o tretí mesiac bez povolenia na reštrukturalizáciu.