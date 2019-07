Na Slovensku vznikli v tomto roku zatiaľ štyri politické strany

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 20. júla (TASR) - Na Slovensku tento rok vznikli zatiaľ štyri politické strany a hnutia. Ide o subjekty Maďarské fórum, Slovenské Hnutie Obrody, Doprava a Kresťanská demokracia - Život a prosperita. Pre TASR to uviedla Silvia Keratová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. V roku 2019 zatiaľ nezanikla ani nebola zrušená žiadna politická strana.Vlani vznikla len jedna nová strana, a to Spolu - občianska demokracia. Zrušené boli v roku 2018 tri politické strany - Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov, Strana patriotov a Jednotné Slovensko.Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí. Viaceré z nich sú v likvidácii. Nové strany potrebujú na registráciu minimálne 10.000 podpisov od občanov. Od januára sú účinné nové pravidlá pre politické strany, ministerstvo vnútra na ne upozorňuje na svojej webstránke.Zákon okrem iného určil stranám limity na počet členov, má zabrániť kupovaniu strán a upravuje nakladanie s finančnými darmi. Novinkou je aj to, že názov politickej strany alebo jej skratka nesmú obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.