Na Slovensku vzniknú štyri domy pomoci pre deti, ktoré sú obeťami zneužívania alebo iných trestných činov

4.6.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku vzniknú štyri domy pomoci pre deti, nazývané tiež Barnahusy, ktoré zažili rôzne typy zneužívania alebo iné trestné činy. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš spolu s riaditeľkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Máriou Vargovou na tlačovej konferencii.Hlavným cieľom národného projektu Barnahus, ktorý pripravuje rezort práce, je zaistiť, aby deti a dospievajúci, ktorí boli obeťami, svedkami alebo páchateľmi trestných činov, dostali primárne posúdenie, liečbu a podporu pod jednou strechou. Domy komplexnej pomoci pre deti vzniknú v Komárne, Rimavskej Sobote, Rožňave a v Prešove. Na projekt bude alokovaná suma približne 32 miliónov eur, ktoré budú čerpané z eurofondov určených pre ministerstvo práce.„Toto centrum je určené pre deti a dospievajúcich vo veku od 3 do 18 rokov, ktoré sú obeťami alebo svedkami tresných činov. Barnahus je navrhnutý tak, aby predišiel opakovanému vypočúvaniu detí rôznymi agentúrami na rôznych miestach, čo môže byť pre dieťa veľmi traumatické," uviedol štátny tajomník Branislav Ondruš.Podľa jeho slov práve v týchto zariadeniach môžu deti získať všetky príslušné terapeutické služby od vhodných profesionálov v priateľskom prostredí, ako aj poradenstvo a podporu pre celú rodiny dieťaťa. Ide o prvý projekt tohto zámeru v rámci Slovenska. Model podporuje jednotný postup a koordináciu relevantných účastníkov, ako sú polícia, prokuratúra, súdna medicína, pediatria a ďalší, aby sa ich práca vzájomne doplňovala bez duplicitných krokov.„Názor detí je pre nás dôležitý, preto sme organizovali stretnutia, na ktorých mali práve deti možnosť vyjadrovať svoje predstavy o tom, ako zlepšiť bezpečnosť v inštitúciách a zabezpečiť dostatočný komfort pri komunikácií s nimi. Práve ich pohľad zhmotňuje do veľkej miery model Barnahus," priblížila prípravné kroky vzniku Barnahusu riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mária Vargovová.Zároveň dodala, že priestory domov budú bez plechových skriniek či mreží, ich zámerom je vytvoriť priateľské prostredie, kde sa dieťa bude cítiť bezpečne. Barnahusy budú vykonávať forézne, investigatívne a informačné rozhovory, lekársku prehliadku, hodnotenie a terapeutické poradenstvo, ako aj konzultácie s inými odborníkmi.Podnet na pomoc danému dieťaťu môže podľa štátneho tajomníka podať hocikto, primárne to budú mať na starosti policajné a sociálne orgány, ako aj školské zariadenia. Priestory bezpečných domov sa budú kompletne stavať nanovo, ich výstavba by mala trvať približne dva až tri roky.Rezort práce chce, aby už do konca roku 2027 Barnahusy fungovali, dovtedy chcú vyriešiť všetky legislatívne záväzky ako aj vyškolenie odborníkov, ktorí tam budú pracovať. Pri výbere lokalít sa primárne zohľadňovali štatistické údaje Ministerstva vnútra SR , sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj absencia podobných služieb v regiónoch.Barnahus združuje všetkých odborníkov pod jednu strechu, aby dieťa nemuselo chodiť od jedného špecialistu k druhému. Podľa Vargovej tam budú prítomní koordinátori, psychológovia, vyšetrovatelia, prokurátori, advokát dieťaťa, opatrovník, pracovníci sociálnej kurately, prípadne advokát obžalovaného, ako aj blízka osoba dieťaťa a ďalší odborníci.Ako uviedla riaditeľka národného koordinačného strediska, jedná sa o ambulantné zariadenie, kde prídu všetci špecialisti kvôli dieťaťu. Všetky úkony a vyšetrenia by sa mali spraviť v priebehu jedného dňa, rodine bude následne poskytnutá psychologická a poradenská pomoc, ktorá im môže slúžiť, koľko bude potrebné.