Na Slovensku zbankrotovalo v septembri iba 618 dlžníkov, najviac ich bolo z Košického kraja

Mužov je výraznejšie viac

Stúpol počet dlžníkov bez domova





CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje prevádzku slovenských úverových registrov, bankového aj nebankového. Obom zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť vznikla v roku 2004. Jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtým najväčším prevádzkovateľom úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.





13.10.2024 (SITA.sk) - V septembri tohto roku zbankrotovalo na Slovensku 618 dlžníkov . Po marci a januári ide o tretí najnižší mesačný počet v aktuálnom roku. Formu konkurzu si pritom zvolilo 613 dlžníkov, len päť si vybralo splátkový kalendár. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau , kvartálne i medziročné porovnanie naznačuje pozitívny trend.Za tretí štvrťrok 2024 zbankrotovalo celkovo 2 062 dlžníkov, čo je takmer o 22 % menej ako v druhom kvartáli, kedy zbankrotovalo 2 641 subjektov.V medziročnom štvrťročnom porovnaní s tretím kvartálom minulého roka ide o takmer 14 % pokles. Priaznivejšie čísla sú citeľné aj v medzimesačnom skóre, v auguste tohto roka skrachovalo 688 dlžníkov, čo je o 10 % viac oproti septembru.Pomer mužov a žien nebol vyrovnaný, vyše 62 % bankrotujúcich tvorili muži. „Ide o dlhodobý trend, mužov je výraznejšie viac, vidíme to každý mesiac, každý rok. Za povšimnutie stojí, že presne pred rokom bol pomer mužov a žien takmer identický, rozdiel je len v jednom percente v prospech mužov, v septembri 2023 ich zbankrotovalo viac ako 63 %,“ priblížila hlavná analytička Jana Marková. U oboch pohlaví platí, že inštitút osobného bankrotu využívajú v drvivej väčšine ľudia so základným a stredoškolským vzdelaním. V septembri bol ich podiel vyše 97 %. Dlhodobo taktiež platí, že najväčší dlžníci sú ľudia v produktívnom veku.Viac ako 30 % tvorili ľudia vo veku 30 až 39 rokov, štvrtina bola vo veku 40 až 49 rokov. Najviac septembrových dlžníkov je z Košického kraja, nasleduje Nitriansky a Prešovský kraj. Najlepšie bol na tom Bratislavský kraj.V septembri opäť stúpol počet dlžníkov bez domova. Bolo ich 89. V prepočte na podiel z celkového množstva bankrotov je to viac ako 14,5 %. Medzi bezdomovcami bol aj jeden manželský pár vo veku 70+. Celkovo v septembri zbankrotovalo 11 manželských párov a 14 ľudí s rodinnými väzbami. V jednom prípade skrachoval manželský pár aj so synom.