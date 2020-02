Na slovenských letiskách prebieha v súvislosti s koronavírusom zdravotná kontrola pasažierov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.2.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s hrozbou koronavírusu prebieha od piatka 28. februára na troch medzinárodných letiskách v Poprade , Bratislave a Košiciach zdravotná kontrola každého prichádzajúceho pasažiera.Vo všetkých regiónoch sú nepretržite k dispozícií call centrá, poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili, či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa novykoronavirus@ uvzsr .sk a telefónne čísla 0917 222 682 a 0918 659 580, uvádza mesto Poprad na svojej webstránke.Odporúča sa, aby ľudia, ktorí v poslednom čase pricestovali z oblastí zasiahnutých ochorením COVID-19, počas dvoch týždňov od návratu kontrolovali svoj zdravotný stav a všímali si príznaky, ako je kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka.V prípade, že u nich prepukne respiračné ochorenie, mali by o svojej ceste do zahraničia a o zdravotných ťažkostiach informovať telefonicky svojho obvodného lekára. Pri ťažkých stavoch je potrebné volať záchrannú zdravotnú službu na čísle 112. Viac informácií je na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR tu