Na sociálnej sieti sa šíri hoax o deťoch, údajne vdychujú cez rúško nebezpečný oxid uhličitý

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na hoax, ktorý zdieľala Facebooková stránka Zaujímavosti Slovenska o tom, že deti pri nosení rúšok vdychujú nebezpečný oxid uhličitý. Ako uviedla polícia na svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti, ide o „absolútny blud“, ktorý vyvrátili už pred pár mesiacmi.Upozornili tiež na to, že spomínaná stránka takýmito hoaxami otvára dvere voľnému šíreniu ochorenia COVID-19 a vytvára konflikty medzi rodičmi a učiteľmi.Polícia zdôraznila, že tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého. „Vzhľadom na to, že bežne používané rúška nepriliehajú k tvári nepriedušne, nevzniká v oblasti zakrytej rúškom vysoká koncentrácia CO2, ktorá by mohla mať negatívny dopad na zdravie,“ informovala polícia s tým, že o tom píše aj Svetová zdravotnícka organizácia. Polícia sa odvoláva aj na Shelley Payne, riaditeľku LaMontagne Center for Infectious Disease na University of Texas v Austine. Tá povedala, že správne nosené rúško či maska umožňuje voľné dýchanie a plynulý prechod vzduchu, oxid uhličitý by nemal kde akumulovať.„Správne padnúce a nasadené rúško nespôsobuje hypoxiu (nízky obsah kyslíka v krvi, pozn. SITA),“ povedala pre agentúru AFP. Claudio Mendez, profesor verejného zdravotníctva a zdravotnej politiky na Austral University of Chile, súhlasí, že pokiaľ materiál, z ktorého je rúško vyrobené, umožňuje prúdenie vzduchu, jeho nosenie nemôže spôsobiť hypoxiu.„Molekuly plynov ako kyslík alebo oxid uhličitý, sú tisícnásobne menšie ako vírusové čiastočky, ktoré má maska zachytávať. Množstvo oxidu uhličitého, ktorý sa v istom momente vyskytuje v rúšku, nepredstavuje riziko a relatívne rýchlo uniká spod masky do okolitého prostredia. Nasadením si rúška sa nijako zásadne nezmení ani zastúpenie plynov, ktoré vdychujete a vydychujete,“ dodala polícia.