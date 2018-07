Na Spiši pribudnú vďaka európskym fondom ďalšie cyklotrasy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Spišská Belá 9. júla (TASR) – Na Spiši pribudnú ďalšie cyklotrasy, mesto Spišská Belá spolu s ďalšími ôsmimi partnermi bolo totiž úspešné s cezhraničným slovensko-poľským projektom "Historicko–kultúrno–prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa".informoval primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.Vedúcim projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry a žiadosť podali ešte v novembri 2017 spolu s ďalšími partnermi, ktorými sú gmina Czarny Dunajec, mesto Nowy Targ, gmina Nowy Targ, gmina Szaflary, mesto Spišská Belá, obec Huncovce, obec Veľká Lomnica a obec Hniezdne.objasnil Bieľak. Na slovenskej strane tak vzniknú ďalšie kilometre asfaltových chodníkov, ktoré prepoja doteraz vybudované cyklotrasy. Naplánované sú tiež propagačné a informačné aktivity a vytvorenie systému certifikácie poľských a slovenských miest priaznivých pre cyklistov na Ceste okolo Tatier.„Na území nášho mesta vybudujeme dva nové úseky, ktoré definitívne prepoja Spišskú Belú s Kežmarkom. Zároveň prídeme s cyklotrasou aj na hranicu katastra so Slovenskou Vsou, čo znamená, že sa buduje ďalší úsek cyklotrasy Spišská Belá – Stará Ľubovňa s napojením na Eurovello 11,“ doplnil primátor s tým, že v Spišskej Belej sa dobuduje chýbajúci úsek Strážky – Spišská Belá 2. etapa v dĺžke cez dva kilometre. Zároveň pribudne 1,5-kilometrová trasa v smere na Slovenskú Ves po rieku Biela pri malej vodnej elektrárni Myší vŕšok. „Celkové náklady projektu pre mesto Spišská Belá sú naplánované na sumu viac ako 462.000 eur, z toho dotácia z európskych fondov tvorí necelých 400.000 eur a zo štátneho rozpočtu viac ako 46.000 eur,“ konkretizoval Bieľak. Zvyšok nákladov dofinancuje samospráva. Obdobie realizácie projektu je od októbra tohto roku do septembra 2020. Primátor však predpokladá, že úseky v Spišskej Belej by mohli byť zrealizované do jesene budúceho roka.V rámci 3. etapy Cesty okolo Tatier sa vybuduje cyklotrasa aj cez Huncovce a tiež prieťah obce Veľká Lomnica, čo umožní spojiť súčasnú trať za Kežmarkom pri turbíne až po čistiareň v popradskej mestskej časti Matejovce.upozornil beliansky primátor. V rámci cezhraničnej výzvy schválili aj ďalšie dva slovensko-poľské projekty na podporu budovania cyklistickej infraštruktúry v regióne. Mesto Vysoké Tatry vybuduje trať medzi Tatranskou Lomnicou a Tatranskou Kotlinou s napojením na Beliansku cyklotrasu pri Čarde v Tatranskej Kotline. Rovnako sa zrealizuje chodník medzi Mníškom nad Popradom a Starou Ľubovňou ako začiatok medzinárodnej cyklotrasy Eurovello 11 s budúcim pokračovaním na Lipany a Prešov.