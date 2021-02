Na sporné tajné zmluvy Finančného riaditeľstva upozornil Úrad pre verejné obstarávanie

Nezávislosť úradu treba posilniť

Novela v rozpore s európskym právom

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zohral dôležitú úlohu v trestnom konaní v akcii Mýtnik, ktorá súvisí s machináciami vo verejnom obstarávaní. V posudzovaných prípadoch urobil kontrolu utajovaných zmlúv Finančného riaditeľstva v oblasti IT systémov a svoje zistenia postúpil orgánom činným v trestnom konaní.Ako ďalej uviedol v utorok 2. februára predseda ÚVO Miroslav Hlivák , po kontrolách, ktoré museli mať osobitný režim, úrad preukázal viacnásobné porušenie zákona o verejnom obstarávaní v podobe neoprávneného použitia výnimky zo zákona.Predseda ÚVO je presvedčený, že silná verejná kontrola v súčinnosti s efektívnym a verejnosti ľahko dostupným kontrolným orgánom umožňujú odhaľovať nekalé praktiky vo verejnom obstarávaní. Podľa neho je kľúčové, aby v pripravovanom zákone o verejnom obstarávaní bola ponechaná možnosť podávať podnety od občanov, tretieho sektora, či novinárov na kontrolný orgán."Je kľúčové, aby vedenie štátu venovalo čas a energiu na posilňovanie nezávislosti úradu, nie na jeho demontovanie,“ dodáva Miroslav Hlivák. Predseda ÚVO kritizoval aj návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní z dielne ministerstva spravodlivosti.„Mrzí ma, že sme sa dostali do situácie, keď nezávislý kontrolný orgán po preukázateľnom odpočte svojej práce v prospech verejného záujmu musí aj pred pani ministerkou Kolíkovou obhajovať práva podnikateľov, občanov, novinárov, verejných obstarávateľov, aj kompetencie samotného ÚVO," zdôraznil Miroslav Hlivák s tým, že novela je v rozpore s európskym právom, oslabuje verejnú kontrolu, sťažuje situáciu podnikateľov aj nákupcov a politizuje súdnu moc. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v rámci akcie Mýtnik bývalého funkcionára finančnej správy a ďalších osem osôb. Ako informoval hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka , zadržaní boli v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní. Dodal, že ďalšie informácie poskytnú až vtedy, keď to procesná situácia dovolí.