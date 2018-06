Na SPŠE promovali ďalší absolventi duálneho vzdelávania v oblasti IT

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 28. júna (TASR) - Pomaturitné vyššie odborné štúdium v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) v Košiciach vo štvrtok slávnostne ukončilo 18 študentov. Duálne vzdelávanie poskytovala košická Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v partnerstve so spoločnosťou T-Systems Slovakia.Okrem titulu diplomovaný špecialista, certifikátu v odbore "Fachinformatiker" od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platnom aj v Nemecku, majú úspešní absolventi aj garantované pracovné miesto.Duálne vzdelávanie je na Slovensku stále pomerne novou formou štúdia. Jeho cieľom je umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.priblížil riaditeľ SPŠE Štefan Krištín.Medzi čerstvými absolventmi v odbore Počítačové systémy je aj Radka Semjanová.uviedla.Systém duálneho vzdelávania zabezpečil nadobúdanie vedomostí aj praktických zručností, ktoré počas štúdia aplikovala a zdokonaľovala v rámci odbornej praxe. Vyskúšala si tri rôzne tímy zamerané na počítačové siete a prácu v nich. Práve množstvo ponúkanej praxe bolo tým, čo u Radky zavážilo.povedala s tým, že ani ďalšie dievčatá by sa nemali báť technickej práce.Duálne vzdelávanie na SPŠE aktuálne navštevuje 70 študentov, z toho len štyri dievčatá. V budúcom roku začnú študovať v odbore Počítačové systémy 30 noví študenti.Spoločnosti zamerané na IT vnímajú nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov na pracovnom trhu. Okrem odborných vedomostí vyžadujú aj prehľad o aktuálnych technológiách či pracovné zručnosti získané z praxe.skonštatoval Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia.