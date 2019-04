Na Srí Lanke zatkli ďalších podozrivých, platí zákaz používania dronov

Dym stúpa po explózii zaparkovaného vozidla neďaleko kostola sv. Antona na Srí Lanke 22. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolombo 25. apríla (TASR) - Polícia na Srí Lanke zatkla ďalších 16 ľudí v súvislosti so sériou bombových útokov počas Veľkonočnej nedele, ktoré si vyžiadali najmenej 359 ľudských životov a najmenej 500 zranených. Informáciu oznámili vo štvrtok srílanskí predstavitelia, ktorých citovali tlačové agentúry DPA a AP.Srílanské úrady vo štvrtok v meste Pugoda, približne 35 kilometrov východne od metropoly Kolombo, tiež odpálili na smetisku podozrivý predmet. Nikto pri tom neutrpel zranenia.V krajine na ostrove Cejlón v Indickom oceáne zaviedli nové bezpečnostné opatrenia, vrátane zákazu používania dronov, pričom polícia a bezpečnostné sily pokračujú v zásahoch proti sieti ľudí zapojených do nedeľných bombových útokov.Najnovšie zatýkanie znamená, že celkový počet podozrivých vo väzbe stúpol na 76. Pri bezpečnostných operáciách boli zhabané aj vozidlá používané podozrivými.Miestnym vyšetrovateľom pomáhajú tímy zo Spojených štátov a z medzinárodnej policajnej organizácie Interpol. Tím z USA tvoria agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a príslušníci armády.Srílanský Úrad civilného letectva (CAA) takisto až do odvolania zakázal používanie dronov a nepilotovaných strojov vo vzdušnom priestore ostrova. Dôvodom je "Militanti už aj v minulosti využívali amatérske drony na prepravu výbušnín. Iracké sily dospeli pri likvidácii extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v severnom Iraku k poznaniu, že drony je ťažké zostreliť. Džihádisti na tieto drony nakladali granáty alebo jednoduché výbušniny a takto útočili na vládne sily.Prísne bezpečnostné opatrenia platia aj v okolí srílanských hotelov, modlitební a vládnych budov, pričom úrady vykonávajú náhodné kontroly áut a autobusov.V stredu nariadil srílanský prezident Maithrípála Siriséna dvom vrcholným predstaviteľom, aby odstúpili - reagoval tak na obvinenia, že mu neodovzdali špionážne informácie o možných samovražedných bombových útokoch, ktoré mali predstavitelia k dispozícii už v marci.Siriséna vyhlásil, že štátny tajomník ministerstva obrany Hémasiri Fernando a generálny inšpektor polície Púdžit Džajasundara neinformovali ani premiéra Ranila Vikramasingheho a jeho kabinet.Na Srí Lanke platí od pondelkovej polnoci výnimočný stav.