Na stanici Montparnasse v Paríži obmedzili pre požiar vlakovú dopravu

Paríž 27. júla (TASR) – Na parížskej železničnej stanici Montparnasse odstavili v piatok napoludnie všetku vlakovú dopravu pre požiar, ktorý vypukol v elektrickej rozvodni pri trati na predmestí metropoly. Štátna železničná spoločnosť SNCF cestujúcich zároveň varovala, aby s obmedzeniam tamojšej vlakovej dopravy počítali aj po zvyšok dňa.Francúzska energetická spoločnosť RTE informovala, že požiar vypukol v rozvodni v meste Issy-les-Moulineaux na predmestí Paríža.K výraznému obmedzeniu dopravy na stanici Montparnasse došlo podľa agentúry DPA tesne pred jedným z najvyťaženejších víkendov, počas ktorého sa do francúzskej metropoly vracia mnoho včasných dovolenkárov, zatiaľ čo iní na svoje letné pobyty ešte len vyrážajú.Francúzske ministerstvo vnútra v tejto súvislosti uviedlo, že políciu na nasledujúce dva víkendy posilní 50.000 policajtov a žandárov, z ktorých asi 30.000 bude hliadkovať na cestách.Ministerstvo zároveň odporučilo vodičom, aby so sebou nosili vodu a z okien áut nevyhadzovali cigaretové ohorky. Teploty vo väčšine Francúzka dosahujú až do 40 stupňov Celzia.