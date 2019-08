Na stanici v Trnave zasahovali hasiči, dôvodom bol dym z bŕzd rýchlika

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR HaZZ Bratislava Foto: TASR - KR HaZZ Bratislava

Trnava 8. augusta (TASR) - Na železničnej stanici v Trnave zasahovali vo štvrtok popoludní hasiči. Dôvodom bol dym z bŕzd jedného vagóna rýchlika 609 Spišan. Niekto z cestujúcich privolal hasičov. Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáša Kováča išlo o zbytočný výjazd hasičov a prerušenie prepravy.uviedol pre TASR Kováč. Vlak je už na ceste smerom do Košíc, avšak s meškaním okolo 70 minút.ZSSK žiada cestujúcich, aby pokiaľ nejde o evidentné ohrozenie majetku či zdravia, situácie vo vlakoch riešili prioritne s vlakovým personálom.podotkol Kováč.Vo štvrtok musela byť pre horiaci rušeň prerušená vlaková doprava medzi stanicami Bratislava-Vajnory a Bratislava-Vinohrady. V dôsledku toho malo meškanie viacero vlakov. ZSSK argumentuje, že hoci to na sociálnych sieťach vyzerá možno inak, tento rok aj so štvrtkovým horiacim rušňom eviduje šesť zadymení či požiarov so zásahom hasičov pri vypravení 1500 vlakov denne.