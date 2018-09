Na štarte 95. ročníka MMM aj olympijskí víťazi zo Slovenska a Česka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Ďalší favoriti 95. ročníka MMM:



Muži: Reuben Kiprop Kerio (Keňa, os. rekord: 2:08:12), Nicholas Kipchirchir Korir (Keňa, maratónska premiéra), Birhanu Bekele Berga (Et., os. r.: 2:09:41), Tibor Sahajda (SR), os. r.: 2:18:44)



Ženy: Alice Kibor Jepkemboiová (Keňa, os. r.: 2:28:19), Mestawot Tadesse Shankutieová (Et., os. r.: 2:31:38), Nina Savinová (Biel., os. r.: 2:33:50)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. septembra (TASR) - Súčasťou medzinárodného maratónu mieru (MMM) bude aj unikátna československá štafeta. V nej sa v nedeľu 7. októbra predstavia Matej Tóth, Peter Korčok a české dvojičky David a Tomáš Svobodovci. Organizátori MMM zároveň predstavili aj ďalších favoritov 95. ročníka, na ktorom sa v pozícii čestného hosťa zúčastní aj veľvyslankyňa Grécka.Sté výročie vzniku Československa predchádza aj stovke, ku ktorej sa blíži košický maratón. Práve pamätný 28. október znamenal nielen vznik spoločného štátu v roku 1918, ale v roku 1924 aj konanie prvého MMM. Vďaka spolupráci organizátorov MMM so Slovenským a Českým olympijským výborom sa v Košiciach predstaví unikátna zostava v podobe štafety, ktorá absolvuje celú maratónsku trať. Za slovenskú stranu pobeží aj olympijský víťaz v chôdzi z Ria 2016 Matej Tóth, ktorý rozbehne štafetu. V nej bude pokračovať trojnásobný účastník OH a súčasný prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.Českú stranu budú reprezentovať bratia David a Tomáš Svobodovci. Tomáš je úspešný triatlonista, ktorý absolvoval aj slávnu súťaž Ironman na Havaji. David je historicky najúspešnejší reprezentant Česka v modernom päťboji, okrem 16 medailí z MS a ME má aj olympijské zlato z Londýna 2012. Práve on bude finišmanom československej štafety.poznamenal riaditeľ MMM Branislav Koniar.Populárny Minimaratón nebude ani tentoraz chýbať v programe MMM a v 21. roku svojej existencie bude opäť niesť názov U. S. Steel Family Run. Beh traťou dlhou 4,2 kilometra môže zároveň odhaliť aj nové talenty, ako to bolo v prípade Tibora Sahajdu, ktorý zabehol košický Minimaratón ešte ako 14-ročný a dnes je elitný slovenský maratónec:Sahajda bude patriť k najväčším favoritom v súboji o najlepšieho Slováka na 95. ročníku MMM.povedal Sahajda.Na 95. ročníku MMM si účastníci pripomenú aj príbeh bájneho Feidippida, ktorý podľa legendy zvestoval v roku 490 p.n.l. správu o víťazstve Aténčanov nad Peržanmi. Čestným hosťom 95. ročníka bude veľvyslankyňa Grécka na Slovensku Maria Louisa Marinakisová. Cieľom jej návštevy bude lepšie spoznať a priblížiť maratónske tradície oboch krajín a získať možnosti, ako lepšie prezentovať MMM v Grécku. Grécka veľvyslankyňa prinesie do Košíc aj zaujímavú maratónsku symboliku, ktorá sa stane súčasťou hlavného ceremoniálu vyhlasovania víťazov.uviedol Koniar.Titul služobne najstaršieho maratónca na Slovensku patrí Jurajovi Fotulovi. Od jeho premiéry na MMM uplynie 50 rokov. Impulzom pre neho bol roku 1961, keď ako 14-ročný viedol na slávnostný nástup legendárneho Abebeho Bikilu.