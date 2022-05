Na stavenisku R2 Košice objavili archeológovia deväť hrobov z doby bronzovej

Archeológovia objavili na stavenisku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany deväť hrobov z doby bronzovej. Domnievajú sa, že na území križovatky Košice – Krásna mohlo byť sídlisko. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková

Záchrana nálezov

Husto osídlené

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.5.2022 (Webnoviny.sk) -Archeológovia predbežne datujú hroby do doby bronzovej, konkrétne do obdobia otomanskej kultúry. Našla sa však keramika aj z iných období, ktoré ešte archeológovia určujú.„Je dôležité podotknúť, že archeologické práce nebrzdia výstavbu celého úseku. Práce sa vykonávajú vždy len na tej časti úseku, kde sa daná archeologická lokalita nachádza a nedochádza k narušeniu prác ostatných objektov. Celkovo našli odborníci tri archeologické lokality, ktoré potvrdili sondážnym výskumom. Archeológovia ešte nekončia, prieskum pokračuje naďalej. S ukončením archeologického prieskumu sa predbežne počíta na jeseň,“ uviedla Žgravčáková. Archeologický výskum sa robí práve z toho dôvodu, aby boli zachránené všetky archeologické nálezy, ktoré by mohli byť stavbou diaľnice narušené.Po ich preskúmaní, vybratí a odbornom zdokumentovaní je po dohode s krajským pamiatkovým úradom samotná lokalita daná k dispozícii k stavebným prácam a nijakým spôsobom ich neobmedzuje.Košická pôda pod R2 okrem najaktuálnejších nálezov odokryla aj črepové nálezy. Keramický materiál, ktorý sa našiel, bol hlavne z praveku a staršej doby bronzovej, ale aj z doby laténskej či zo stredoveku a novoveku.Územie bolo v histórii pomerne husto osídlené. V minulosti sa tu obyvateľstvo sústreďovalo najmä pri Hornáde a jeho prítokoch.Rieka Hornád nebola len výdatným vodným zdrojom, ale pozdĺž jej toku viedla aj dôležitá komunikácia spájajúca južnú a východnú časť Karpatskej kotliny s oblasťami nad severným karpatským oblúkom, kde sa pripájala na trasy vedúce až k Baltskému moru.Už archeologické prieskumy vykonávané v minulosti v Košiciach a okolí ukázali, že táto oblasť bola intenzívne osídľovaná od najstarších časových úsekov praveku.