Na Štrbskom Plese symbolicky otvorili letnú sezónu, Tatranci vnímajú jej úvod rozpačito

Obrovská neistota trvá

Výzva k podpore domáceho cestovného ruchu

11.6.2021 - Na Štrbskom Plese dnes symbolickým odomknutím hladiny plesa otvorili letnú sezónu. Jej úvod je podľa Lenky Rusnákovej, výkonnej riaditeľky Združenia cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry, zatiaľ rozpačitý.Ako povedala pre agentúru SITA, ubytovacie zariadenia síce už registrujú prvé rezervácie na leto, ale predpokladá, že sa zopakuje minuloročný scenár, keď väčšina z nich prichádzala na poslednú chvíľu.V Tatrách aj počas tohto leta očakávajú skôr slovenských turistov. „Hoci sa podmienky, čo sa týka zahraničných turistov, stále zlepšujú, stále je tu obrovská neistota a rezervácie sú ňou ovplyvnené,“ poznamenala Rusnáková.„Viac menej sa pripravujeme na to, že situácia sa bude meniť zo dňa na deň, či to už bude z pohľadu počasia alebo podľa vývoja situácie,“ skonštatovala výkonná riaditeľka ZCR. Dopyt po ubytovacích službách na leto podľa jej slov je, no rezervácie sú nezáväzné. „Väčšina zvyčajne aj tak prichádza koncom týždňa. Keď sa ukáže dobré počasie, Tatry prilákajú veľa návštevníkov,“ zhodnotila. Návštevníkov slovenských veľhôr vyzvala, aby prichádzali v lete aj počas týždňa a nenechali sa odradiť zábermi preplnených Tatier, ktoré podľa nej skresľujú situáciu, či počasím.Michal Sýkora, starosta Štrby, pod ktoré Štrbské Pleso patrí, chce veriť, že pôjde o dobrú letnú turistickú sezónu. Praje si, aby sa priblížila k rekordnej v roku 2019. Ako dnes povedal počas slávnostného otvorenia, obáva sa však problémov s parkovaním. Súčasné parkovacie kapacity už nepostačujú. „Núdzové parkovanie už ale neriešime, aby sme neboli terčom kritiky ochrany prírody,“ poznamenal. Parkovať sa tak bude len na doterajších miestach na to určených, až do naplnenia kapacít. „Iná cesta nie je, pretože sme nedokázali nájsť pochopenie pre výstavbu parkovacieho domu a riešiť veci, ktoré sa týkajú statickej dopravy,“ uzavrel.Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej leto ešte stále nebude mať takú podobu, na akú sú Tatranci a návštevníci zvyknutí. „Máme však pripravené malé podujatia, kultúrne podujatia, koncerty, či už tu na Štrbskom Plese, v podhorí, či v celých Vysokých Tatrách,“ povedala. Zároveň vyzvala Slovákov k podpore domáceho cestovného ruchu. Poukázala pritom na ľudí pracujúcich v sektore turistického ruchu, ktorí počas pandémie zaznamenali veľké straty.Vysoké Tatry ponúkajú pre domácich aj návštevníkov počas leta pestrý program. Od 15. júna sa po zimnej uzávere otvoria aj turistické chodníky. Pôjde najmä o vyššie položené chodníky, vysokohorské prechody medzi dolinami a štíty. Samotné mesto Vysoké Tatry pripravilo festival Tatranské kultúrne leto. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry si zase na jún a august pripravila bezplatné kultúrno-turistické prechádzky so sprievodkyňou za pamiatkami a zaujímavosťami tatranských osád. Na Štrbskom plese je zatiaľ počas víkendov dostupná letná atrakcia, člnkovanie na plese, ktorá má viac ako 130-ročnú históriu.