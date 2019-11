Na strednú školu v Srbsku vtrhol ozbrojenec a spustil paľbu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 22. novembra (TASR) - Na strednú školu v srbskom meste Velika Plana vtrhol v piatok ozbrojenec a spustil paľbu z automatickej zbrane. Incident sa zaobišiel bez zranení, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.Podľa nej muž vo veku okolo 45 rokov dvakrát vystrelil do stropu predtým, ako ho jeden z učiteľov premohol. Potom ho policajti zatkli. Ďalšie informácie o udalosti polícia neposkytla.Miestny denník Blic však napísal, že muž mal so sebou aj výbušniny a ručný granát a mal v úmysle zajať rukojemníkov. To sa mu však vďaka zásahu učiteľa nepodarilo.