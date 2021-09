Na stretnutí Babiša a Orbána padali aj pochvaly za postoj Maďarska v čase migračnej krízy

Český premiér Andrej Babiš sa v stredu stretol s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom.

Rozhovory v pražskej Kramářovej vile sa zamerali na ohrozenie hraníc, nelegálnu migráciu a tiež na dopady koronavírusovej pandémie v krajinách Vyšehradskej štvorky, informuje spravodajský portál TN.cz.

Popoludní obaja štátnici navštívili Ústí nad Labem, kde je Babiš lídrom kandidátky strany ANO v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Téma migrácie

Dlhodobo dobré vzťahy

29.9.2021 (Webnoviny.sk) -„Ústí nad Labem je pre pána premiéra Orbána to najdôležitejšie miesto,“ uviedol Babiš na tlačovej konferencii. Český premiér sa následne venoval téme migrácie. Maďarsko označil za krajinu, ktorá v roku 2015 ako jediná „bránila schengenský priestor a postavila plot“.„Aj vďaka tomuto plotu my nemáme problém,“ povedal Babiš. Potom si slovo vzal Orbán, ktorý sa vyjadril, že do českých volieb nechce zasahovať, je však rád, že mohol krajinu v tomto čase navštíviť.„Už dosť dlho sledujem českú politiku. Vždy sme voči vám pociťovali určitú závisť, vždy ste boli o krok, dva vpredu a inak to nie je ani teraz,“ povedal maďarský premiér.Český premiér so svojím maďarským kolegom dlhodobo udržiava dobré vzťahy. Minulý týždeň sa v Budapešti zúčastnil na demografickom samite.Premiéri riešili najmä problematiku nelegálnej imigrácie a venovali sa aj zákonu zakazujúcemu osvetu v problematike LGBT , pre ktorý sa Maďarsko v júni stalo terčom širokej kritiky.Opozícia sa proti štátnej návšteve Viktora Orbána ohradila a označila ju za Babišovu kampaň desať dní pred voľbami.