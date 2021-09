Na stretnutie s pápežom sa dostanú aj neočkovaní, organizátori zmenili pravidlá

Sektory s vlastnými vstupmi

Testy pred cestou na podujatie

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Verejné podujatia v rámci návštevy pápeža Františka budú dostupné aj pre návštevníkov v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonané ochorenie COVID-19). Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) Záujemcovia sa musia zaregistrovať na stránke navstevapapeza.sk. TK KBS však upozorňuje, aby sa teraz neprihlasovali do existujúcej registrácie pre plne zaočkovaných, ale počkali do pondelka 6. septembra na spustenie registrácie OTP.Organizátori doplnili, že pre návštevníkov v režime OTP takisto ako pre zaočkovaných budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi, všetko v zmysle platných vyhlášok. Zaočkovaní si však budú môcť vybrať, či pôjdu do sektoru pre plne zaočkovaných alebo do sektoru OTP. Pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci preukážu vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom RT-PCR alebo LAMP testu (nie starším ako 72 hodín) alebo negatívnym výsledkom antigénového testu (nie starším ako 48 hodín), alebo potvrdením o prekonaní covidu v ostatných 180 dňoch.Testy by si mali osoby urobiť pred príchodom na podujatie v mieste svojho bydliska. „O prípadných Mobilných odberných miestach (MOM) pred podujatiami budeme vopred informovať; zatiaľ však platí, že návštevníkov prosíme urobiť si testy pred cestou na podujatia,“ dodali.Pápež František pricestuje na návštevu Slovenska v nedeľu 12. septembra. Navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín, kde svoju návštevu v stredu 15. septembra ukončí.