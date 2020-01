Na štvorkolku si sadol opitý a bez vodičáku, potom prešiel do protismeru a narazil (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2020 (Webnoviny.sk) - Bez vodičského oprávnenie a s takmer tromi promile alkoholu havaroval v obci Červenica pri Sabinove vodič štvorkolky. Ako informovala prešovská krajská polícia, vodič prešiel do protismeru a vrazil do betónového oplotenia rodinného domu.Pri dychovej skúške na alkohol mu policajti namerali 2,94 promile. Štvorkolka navyše nespĺňala podmienky na prevádzku na pozemných komunikáciách, pretože nemala tabuľky s evidenčným číslom a nebola prihlásená v evidencii vozidiel.Vodič putoval do cely a obvinili ho z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Štvorkolku zaistili.