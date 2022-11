Na súd v kauze vraždy Kuciaka sa dostavil len Kočner, čítajú sa forenzné správy vypracované Europolom

Forenzné správy od Europolu

21.11.2022 (Webnoviny.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v pondelok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorá je spojená aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Súd vykonáva listinné dôkazy, konkrétne takzvané forenzné správy vypracované príslušníkmi medzinárodnej policajnej organizácie Europol . Tá sa spolu so slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní podieľala na vyšetrovaní vraždy novinára. Z obžalovaných je v pondelok na pojednávaní prítomný len Marian Kočner , zvyšní dali súhlas na konanie v neprítomnosti.V predmetnej veci je ešte vytýčených osem termínov hlavného pojednávania do januára 2023. Najbližšie má byť 12. decembra. Z vyjadrenia obhajoby pre médiá vyplýva, že súd už vypočul všetkých svedkov navrhnutých prokuratúrou.Obhajcovia ešte navrhli ďalších svedkov, či budú vypočutí je však na rozhodnutí súdu. Nie je pritom vylúčené, že by sa súdny proces mohol skončiť na prelome januára a februára budúceho roku.