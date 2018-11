Na súde bude pokračovať proces v kauze vraždy bosa M. Sýkoru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. novembra (TASR) - Na Okresnom súde Bratislava I by mal v utorok (13.11.) pokračovať proces v kauze vraždy bratislavského bosa Miroslava Sýkoru.Naposledy sa vo veci malo pojednávať na začiatku júla tohto roku. V minulosti vypovedal na súde v tejto kauze aj Mikuláš Černák, bývalý bos banskobystrického podsvetia. Vo svojej výpovedi usvedčil troch z piatich obžalovaných – Ľuboša F., Richarda B. a Milana M.Podľa Černákových poznatkov Sýkoru zastrelili členovia vlastnej skupiny na čele s dnes nebohým Petrom Križanovičom alias Duranom. Stalo sa tak po roztržke týkajúcej sa nerozdelenia lupu získaného krádežou v nitrianskej pobočke VÚB banky v januári 1996. Z vraždy Sýkoru obžaloval prokurátor napokon Mareka L., Richarda B., Milana M. a Ľuboša F.Sýkoru mali zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela Holiday Inn na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby prišiel k hotelu na vozidle Audi A 100 spolu s jedným ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu. Samotného Sýkoru najprv zasiahli tromi ranami do nohy, po čom spadol na zem. Sýkora sa však snažil brániť svojou zbraňou. Útočníci ho vzápätí dorazili streľbou zo samopalu, pričom mu podľa obžaloby výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.Sýkora bol Bratislavčan, pochádzal z diplomatickej rodiny. Istý čas študoval v Moskve a aj krátky čas na FF ÚK v Bratislave na katedre žurnalistiky. Po revolúcii sa najskôr obklopil po rusky hovoriacimi mužmi. Následne do bratislavskej skupiny sýkorovcov naverboval bývalých biletárov a vekslákov. Po jeho smrti impériumštvorica popredných sýkorovcov, z nich sú traja vo výkone trestu odňatia slobody a štvrtý Peter Čongrády, alias Čongi podľahol atentátu v roku 2004.Čongiho za bieleho dňa vtedy rozstrieľali pri jeho obľúbenej reštaurácii v Petržalke. Jeho ochrankár atentát prežil. Čongrády bol bývalý vekslák, mál rád zbrane a vyrastal v detskom domove. V skupine nemal na starosti násilnú činnosť, skôr jej ekonomickú časť.