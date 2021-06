Na súde pokračuje proces s Aghom v kauze zmeniek, Kočner vypovedá ako svedok

Agh sa angažoval ako právnik

Kočner a Rusko dostali 19 rokov

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - V kauze falšovania takzvaných televíznych zmeniek, v ktorej čelí obžalobe Štefan Aghom , vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vypovedá právoplatne odsúdený podnikateľ Marian Kočner . Ten bol v rovnakej kauze, ale v separátnom súdnom procese odsúdený na 19 rokov väzenia.Pred súdom vo štvrtok svoju výpoveď začal, podobne ako vo vlastnom procese, opisom takzvanej kauzy Gamatex, ktorá sa týkala sporov o vlastníctvo televízie Markíza v období 1997 až 2000.Kočner podľa vlastných slov pomáhal svojmu známemu Silošovi Pohankovi vymôcť pohľadávku, ktorú mal voči Markíze a jej šéf Pavol Rusko mu ju odmietal uznať. Pohanka nakoniec svoju pohľadávku previedol práve na Kočnera.Následne Kočner podľa vlastných slov navrhol Ruskovi, aby mu pohľadávku vyplatil prostredníctvom reklamného času v televízii. Ten však o takéto riešenie situácie podľa neho nemal záujem.Agh, ktorý sa vo veci angažoval ako právnik, vtedy podľa Kočnera navrhol, aby vec riešili exekúciou. Konateľmi Slovenskej televíznej spoločnosti, ktorá vlastnila vysielaciu licenciu Markízy, sa tak stali práve Kočner a Agh. To vyústilo do medializovaných udalostí v Markíze v roku 1998.Prokurátor Ján Šanta v tejto súvislosti konštatoval, že svedok obsiahlou výpoveďou pojednávanie zdržiava. Predseda senátu však Kočnerovi umožnil pokračovať.Podľa obžaloby Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Kočnerom a Ruskom vytvoril dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá 26 miliónov eur.Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade.Agh sa svojím konaním podľa prokuratúry dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov. Kočnerovi a Ruskovi uložil ŠTS v roku 2020 v rámci kauzy zmenky tresty zhodne po 19 rokov väzenia. Najvyšší súd SR tresty potvrdil na verejnom zasadnutí 12. januára tohto roku.