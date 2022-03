Na súde pokračuje proces s exvyšetrovateľom NAKA Kučerkom, vypovedať proti nemu prišiel Slobodník

aktualizované 11. marca 2022, 11:43



11.3.2022 (Webnoviny.sk) -Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici pokračuje v piatok proces s bývalým vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariánom Kučerkom obvineným z korupcie v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš Predvolaný svedok, bývalý riaditeľ finančnej národnej jednotky NAKA Bernard Slobodník v spontánnej výpovedi potvrdil okolnosti vedúce ku skutkom obžalovaného vrátane stretnutia s Norbertom Bödör Štefanom Žiga , ktorí mali snahu ovplyvniť vyšetrovanie prípadu rozsiahlej kriminálnej činnosti nazvaného „valčeky“ týkajúce sa firmy rodinného príslušníka vtedajšieho ministra Petra Žigu Potvrdil aj prevzatie obálky od Bödöra so sumou 50-tisíc eur, z ktorých si polovicu nechal a zvyšných 25-tisíc odovzdal obžalovanému Kučerkovi, ktorému bola určená.Slobodník uviedol, že úlohy si plnil na základe požiadaviek vtedajšieho prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara a Norberta Bödöra. Konštatoval, že vypovedá tak, ako si veci pamätá.„Je pravdou, že pri prvých úkonoch na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) som neuvádzal Mariána Kučerku. Bolo to z toho dôvodu, že pokiaľ som sa zorientoval v tejto novej situácii a vyhodnotil ju, a keď som sa rozhodol, že jediná možnosť pre mňa je pravdivo vypovedať vo všetkých veciach, tak potom na ďalších úkonoch som už podrobne popisoval všetky veci, ako sa diali,“ dodal Slobodník k otázke konzistentnosti svojich výpovedí.Podľa obžalovaného svedok klame v podstatných častiach výpovede. „Čo sa týka toho, že som nepoznal Norberta Bödöra, to je pravda, nepoznal som ho, ani ho nepoznám,“ doplnil obžalovaný.Prokurátor Kučerku obžaloval pre skutok kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku a druhý skutok ako obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve.Obžalovaný na prvom pojednávaní na konci januára prehlásil, že vo vzťahu k obidvom skutkom je nevinný, ale vo veci bude vypovedať až po tom, keď budú vo veci vypočutí svedkovia Slobodník, Makó a Peter Petrov, „nakoľko oni prispôsobia výpoveď k tomu, čo by som povedal, lebo to sa stalo už v prípravnom konaní".Podľa prokurátora mal v prvom skutku byť úplatok 50-tisíc eur rozdelený na dve časti, z ktorých jednu mal dostať obžalovaný. V druhom skutku si mal podľa obžaloby nechať z 200-tisíc eur dve tretiny. Podľa čítanej výpovede obžalovaného dostal od Bernarda Slobodníka v prvom prípade 20-tisíc eur a v druhom 50-tisíc eur.Obžalovaný mal predtým prispôsobiť uznesenie, v ktorom figuroval Štefan Žiga, rodinný príslušník vtedajšieho ministra Petra Žigu, aby menovaný nebol obvinený.V druhom skutku mal tiež ovplyvniť vyšetrovanie v inom prípade. Financie mal Kučerka minúť na svoje potreby, ale ako uviedol, nevedel, za čo ich dostal. Slobodník obžalovaného podľa jeho slov "veľakrát využil".Kučerku obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš. Podľa medializovaných informácií prijal úplatky od nitrianskeho podnikateľa Bödöra, ako aj bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa.Figuroval tiež v prípade bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského , v prípade ktorého však Generálna prokuratúra SR zrušila obvinenie.Kučerka sa do povedomia dostal aj tým, že prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Ondreja Repu obvinil z nátlaku a vyhrážok. Neskôr sa im však ospravedlnil s tým, že šlo o nepravdivé tvrdenia.