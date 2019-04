Na súde so Zoltánom A. pre krátenie dane vypovedal jeden svedok

Na archívnej snímke uprostred obžalovaný Zoltán A. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 8. apríla (TASR) - Vypočutím jedného svedka v prípade krátenia dane pokračovalo v pondelok súdne pojednávanie so Zoltánom A., ktorý je jedným z obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Z pojednávania bola vylúčená verejnosť, "pretože si to vyžaduje iný dôležitý záujem obžalovaných".Predvolaní boli dvaja svedkovia, jeden z nich sa ospravedlnil. Termín ďalšieho pojednávania vytýčil súd na 22. mája, keď budú podľa slov sudkyne predvolaní všetci deviati svedkovia.Svedok, ktorý v pondelok v kauze vypovedal, tvrdí, že obvinených nepozná a že nevie ani bližšie špecifikovať, o aké konkrétne skutky malo ísť pri podvodoch.povedal po vypočutí súdom svedok.Zoltán A. dal súhlas na konanie v neprítomnosti, na pondelkový súd ho nepredviedli. Na pojednávaní sa zúčastnil druhý obžalovaný Ján M. Ten sa k prípadu nechcel vyjadrovať.Zoltán A. čelí obvineniu zo skrátenia dane a poistného spolu s Jánom M. V tomto prípade im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Podľa portálu dlznik.sk má Zoltán A. nedoplatok na daniach vyše milióna eur.V prípade vraždy Jána Kuciaka bol Zoltán A. označený za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľom skutku. Ako jediný zo štvorice obvinených má spolupracovať s políciou. Práve on mal označiť za objednávateľa vraždy kontroverzného podnikateľa Mariana K., ktorý je v súčasnosti väzobne stíhaný v inom prípade.