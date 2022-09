Na súde vypovedá obžalovaný podnikateľ v kauze Dobytkár, vinu popiera a väzbu vníma ako mučiaci nástroj

Väzba je mučiaci nástroj

Vyšetrovateľ



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ukončil vyšetrovanie kauzy Dobytkár v júli 2021. Polícia počas vyšetrovania zdokumentovala 95 skutkov. Vyšetrovateľ zároveň vyčlenil obvineného bývalého riaditeľa sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR Mareka K. na samostatné konanie.

29.9.2022 (Webnoviny.sk) - V korupčnej kauze známej ako Dobytkár sa na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici vo štvrtok pred súd postavil ďalší z obžalovaných, podnikateľ Peter Kuba , ktorý od začiatku popiera svoju vinu. Ako na úvod povedal, s Norbertom Bödörom urobil len jeden obchod a nikdy od neho neprezval žiadne prostriedky a netuší, ako a kde sa tak malo stať.„Suma, ktorú som mal legalizovať, je vymyslená,“ dodal a predložil súdu podrobné tabuľky, v ktorých popisuje podrobnosti k uskutočneným obchodným transakciám. Kuba by mal vo štvrtok vypovedať počas celého pojednávacieho dňa a potom má prísť na rad výpoveď Bödöra.„Strávil som 19 mesiacov vo väzbe v Žiline a môžem vyhlásiť, že väzba je mučiaci nástroj a verím tomu, že Ľubomír K. s jeho zdravotným stavom urobil všetko pre to, aby väzbu ukončil,“ uviedol Kuba v súvislosti s tým, že výpovede obžalovaného Ľubomíra Kropila urobené v prípravnom konaní sú preto podľa neho nedôveryhodné.„Číselné údaje týkajúce sa výšky údajných úplatkov odovzdaných Partikovi sú vymyslené,“ konštatoval obžalovaný a doplnil, že suma, ktorá mala byť určená na legalizáciu, je úplne vymyslený blud.Čiastočne priznal spáchanie trestných činov nepriamej korupcie, resp. podplácania hlavný obžalovaný veterinár Kropil. Trestné činy prijímania úplatku a legalizácie príjmov z trestnej činnosti poprel. Obžalovaný Kropil sa obhajoval tým, že prostredníctvom svojej firmy pomáhal vypracovávať žiadosti na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Kropil vo svojej výpovedi tiež konštatoval, že svoje výpovede v rámci prípravného konania urobil pod nátlakom vo väzbe a v zlom zdravotnom stave. Vypovedali už aj Martin K. a Partika, pričom obaja popreli skutky, z ktorých sú obžalovaní.Vinu vo všetkých skutkoch priznal obžalovaný bývalý hlavný radca regionálneho úradu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vo Zvolene Viktor M. Vyhlásenie obžalovaného Viktora M. o vine súd prijal a vyhlásil, že dokazovanie sa v jeho prípade nevykoná a súd bude rokovať iba o výroku o treste, pričom nevylúčil vypočutie tohto obžalovaného.Väčšina ďalších obžalovaných vinu poprela alebo sa odmietla vyjadriť, pričom Kropil nebol prítomný. Jedna z obžalovaných právnických osôb bola súdom vyňatá na samostatné konanie.Počas dvoch pojednávacích dní vo februári a v marci prečítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obžalobu pozostávajúcu z popisu 95 prevažne korupčných skutkov. Osem fyzických a päť právnických osôb obžaloval prokurátor hlavne zo zločinov prijímania úplatku, z obzvlášť závažných zločinov legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zo spolupáchateľstva.ÚŠP podal v tomto prípade obžalobu ešte v auguste minulého roka na osem fyzických osôb a päť právnických osôb. Konkrétne v kauze korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) čelia obžalobe nitriansky podnikateľ Bödör, finančník Martin Kvietik , podnikateľ Kuba., bývalý generálny riaditeľ PPA Juraj K., bývalý výkonný riaditeľ PPA Partika, veterinár Kropil, právnik Milan K. a bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor M.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v auguste minulého roka povedal, že kauzy Dobytkár sa týka rozsiahly spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35-tisíc strán. Len skutková časť obžaloby má v tomto prípade viac ako 100 strán. Trestná činnosť bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a bola rozdelená do dvoch vetiev.V obidvoch bolo odovzdaných a následne zlegalizovaných niekoľko miliónov eur. Dôkazná situácia je podľa Lipšica v tomto prípade silná. Riaditeľ odboru všeobecnej kriminality ÚŠP Vladimír Kuruc po podaní obžaloby uviedol, že u piatich obžalovaných osôb v prípade uznania viny hrozí prepadnutie majetku. Doplnil, že niektorým hrozia vysoké tresty, ktoré sa blížia k hranici 20 rokov väzenia.