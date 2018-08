Na Szigete sa stretlo viac ako 565.000 fanúšikov z celého sveta

Na archívnej snímke návštevníčka 26. ročníka medzinárodného festivalu Sziget v Budapešti. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Budapešť / Bratislava 15. augusta (TASR) - Sziget opäť ukázal, že medzi najlepšie európske festivaly patrí právom. Chválou nešetria iba fanúšikovia, ale aj hviezdy ako Dua Lipa či členovia kapely Mumford and Sons.Tri vypredané dni a viac ako pól milióna návštevníkov, aj taký bol tohtoročný Sziget. Tamás Kadár, riaditeľ Sziget festivalu:Pozitívne a nadšené ohlasy prichádzajú nielen od fanúšikov, ale aj od kapiel a umelcov, ktorí na Szigete tento rok vystúpili. Kanadskí spevák Shawn Mendes odkázal po koncert fanúšikom:Aj koncert kapely Mumford and Sons patril medzi hudobné vrcholy festivalu. Nadšená bola aj kapela vo svojom Instagrame po koncerte:Slovami chvály nešetrila ani speváčka Dua Lipa:Počas uplynulých siedmich dní sa na Szigete, ktorý je piatym najväčším festivalom na svete, stretli fanúšikovia z viac ako 100 krajín sveta a užili si koncerty mega hviezd ako Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Dua Lipa, Shawn Mendes či Arctic Monkeys. Prvé mená budúcoročného festivalu budú známe čoskoro. Dátum je však jasný, Ostrov slobody privíta fanúšikov od 7. do 13. augusta 2019.