Na Taiwane sa konajú komunálne voľby a viaceré referendá

Cchaj Jing-wen, archívna snímka.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tchaj-pej 24. novembra (TASR) - Na Taiwane sa v sobotu začali komunálne voľby, ktoré predstavujú kľúčový test podpory pre vládnu stranu pred prezidentskými voľbami. V krajine sa zároveň koná referendum o manželstvách osôb rovnakého pohlavia. Správu priniesla agentúra Reuters.Výsledky hlasovania budú pozorne sledovať v Číne, ktorá prehlasuje samosprávny a demokratický Taiwan za svoje teritórium, a ktorá zvyšuje tlak na prezidentku Cchaj Jing-wen a jej vládu odkedy prevzala úrad v roku 2016.V čase pred voľbami prezidentka Cchaj Jing-wen a jej vláda opakovane tvrdili, že Čína sa pokúša ovplyvniť výsledky volieb "politickým šikanovaním" a "falošnými správami". Peking však tieto obvinenia odmieta.Cchaj Jing-wen vyhlásila v piatok na stretnutí na severovýchodnom Taiwane.V sobotu sa na Taiwane uskutočňuje viacero súbežných referend vrátane hlasovania o zrovnoprávnení manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia a pridania otázky rodovej rovnosti do učebných osnov. Zároveň sa konajú aj referendá zo strany konzervatívcov s cieľom takéto kroky zakázať.Taiwanský ústavný súd vlani v máji rozhodol v prospech homosexuálnych manželstiev a vyhlásil, že parlament by mal novelizovať občiansky zákonník a do dvoch rokov prijať príslušné nové zákony. Tie však napokon prijaté neboli vzhľadom na vlnu masívnej mobilizácie zo strany konzervatívnej opozície.Miestni aktivisti na pochode koncom októbra taiwanskú vládu vyzvali, aby nasledovala príklad iných krajín vo svete a homosexuálne manželstvá zlegalizovala. Približne 137.000 ľudí vyšlo v sobotu 27. októbra do ulíc taiwanského hlavného mesta Tchaj-pej, aby vyjadrilo podporu manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia a požadovalo zavedenie vzdelávania v oblasti rodovej rovnosti.Voličov sa pýtajú aj na to, či by sa mal ostrov zúčastniť na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020 ako Taiwan, a nie ako "Čínsky Tchaj-pej" - názov dohodnutý v rámci kompromisu, ktorý podpísali v roku 1981.