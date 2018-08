Na talianskych plážach sa hromadí plastový odpad, varovali aktivisti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 6. augusta (TASR) - Dovolenkári v Taliansku sa musia čo najviac pripraviť na to, že sa budú o pláže deliť s plastovým odpadom. V pondelok na to upozornila talianska organizácia na ochranu životného prostredia Legambiente, ktorú citovala tlačová agentúra DPA.Na štvorcovom metri v jazerách Garda alebo Como sa nachádzajú v priemere dva kusy plastového odpadu. Uviedla to spomínaná skupina Legambiente, ktorá odobrala v júni a júli vzorky z 20 pláží piatich talianskych jazier.Podľa riaditeľa organizácie Giorgia Zampettiho toto zistenie dokazuje, že obavy z hromadenia plastových odpadkov by sa nemali obmedzovať iba na svetové oceány. Veľa odpadkov zahodených do riek končí práve v jazerách a hromadia sa tam vdodal Zampetti.