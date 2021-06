Na tlačovú konferenciu priviedlo novinára Prataseviča, novinári reagovali odchodom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.6.2021 - „Nezáleží, čo hovorí, nezabúdajme, že je rukojemník. A režim ho využíva ako trofej,“ uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter poradca exilovej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej Franak Viacorka.Korešpondent britskej BBC Jonah Fisher na Twitteri vysvetlil, že sa na konferencii s Pratasevičom nezúčastnili, pretože bol „jasne pod tlakom“.Pratasevič založil kanál na komunikačnej platforme, ktorý vlani značne využívali počas protestov proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Zatkli ho 23. mája, keď jeho let z Grécka do Litvy odklonili do Minsku pre údajnú bombovú hrozbu. Západné krajiny incident odsúdili ako bieloruské vzdušné pirátstvo. Pratasevič, ktorý čelí možným 15 rokom vo väzení, sa po zatknutí objavil v štátnej televízii, kde oľutovali svoje aktivity.