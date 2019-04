Na tohtoročných Billboard Music Awards vystúpi kráľovná popu Madonna

Madonna Louise Ciccone*

* patrí k najvplyvnejším hudobníčkam všetkých čias a mnohí ju označujú za kráľovnú popu. Hudobnú kariéru odštartovala začiatkom 80. rokov v kapelách Breakfast Club a Emmy, no krátko nato sa vydala na sólovú dráhu.



V roku 1983 vydala eponymný debutový album, po ktorom nasledovali Like A Virgin (1984), True Blue (1986), Like A Prayer (1989), Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray Of Light (1998), Music (2000), American Life (2003), Confessions On A Dance Floor (2005), Hard Candy (2008), MDNA (2012) a Rebel Heart (2015). Na konte má napríklad sedem cien Grammy a od roku 2008 je členkou Rock'n'rollovej siene slávy. Ako herečka sa predstavila v snímkach Hľadám Susan. Zn.: Zúfalo (1985), Dick Tracy (1990), Veľké víťazstvo (1992), Štyri izby (1995), Evita (1996) alebo Dnes neumieraj (2002).



Režírovala snímky Špina a múdrosť (2008) a W.E. (2011). Získala tiež dva Zlaté glóbusy - v roku 1997 za hlavnú rolu v muzikáli Evita a v roku 2012 za pieseň Masterpiece z filmu W.E.





NEW YORK 21. apríla (WebNoviny.sk) - Na tohoročných Billboard Music Awards vystúpi americká speváčka Madonna. Spolu s kolumbijským spevákom Malumom zaspieva pieseň Medellín.Novinka zverejnená v stredu je prvým singlom z Madonninho očakávaného albumu Madame X, ktorý uvedie na trh 14. júna. Madonna povedala, že pri tvorbe nového albumu ju inšpiroval portugalský Lisabon, kde posledné roky žije.Billboard Music Awards budú udeľovať 1. mája v Las Vegas. Okrem kráľovnej popu na podujatí vystúpia aj BTS, Halsey, Kelly Clarkson, Jonas Brothers, Sam Smith, Normani a Mariah Carey.