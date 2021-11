Na tragédiu pandémie budú pamätať aj žiaci v Senci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ďalšia spomienková lipa pripomína obete koronavírusu v areáli základnej školy v Senci.Živé pietne miesta venované obetiam Covidu-19 vznikajú na rôznych miestach po celom Slovensku. Ďalšia spomienková lipa bola slávnostne vysadená 27. októbra v areáli Základnej školy J.G. Tajovského v Senci. Žiakom, rodičom a personálu školy bude symbolicky pripomínať tragédiu pandémie. Škola sa tak zapojila do projektu, ktoré realizuje občianske združenie Skutočné obete."O pandémii a jej následkoch sa raz budú deti učiť v školách. Toto obdobie, ktoré v súčasnosti prežívame, bude v učebniciach. Je to obrovská kríza, ktorá zanechala v našej spoločnosti mnoho nenapraviteľných škôd. Lipy, ktoré vysádzame, preto nie sú len spomienkou na obete, ale zároveň pripomínajú rozsah tragédie a dlhé stáročia budú pre ďalšie generácie mementom, akí sme zraniteľní. Sadíme ich v parkoch, na cintorínoch, na námestiach, i v školách. Veríme, že jej prítomnosť v areáli školy je veľmi dôležitá, aby dnešní aj budúci žiaci na tieto udalosti nikdy nezabudli. Dúfame, že sa jej bude dariť," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a podporuje pozostalých.Na pietnom akte sa zúčastnil okrem zástupcov školy, rodičov a žiakov aj primátor mesta Senec Dušan Badinský. Pietny akt bol zavŕšený minútou ticha, lipu následne symbolicky zaliali, aby sa jej darilo a rástla."Pandémia je tu s nami už nejaký čas, vírus zasiahol a narušil naše životy, či už pracovné alebo osobné. Toto pietne miesto sme vytvorili, aby sa tu mohol zastaviť každý, kto pôjde okolo, aby mohli ľudia s dôstojnosťou spomínať na tých, ktorým pandémia siahla až na život," uviedol riaditeľ školy ZŠ Tajovského v Senci Ladislav Kása.Do výsadby lipy v Senci sa ako dobrovoľníci zapojili zamestnanci spoločnosti Zurich Insurance Company Bratislava, ktorá aktivity OZ Skutočné obete podporila aj finančne.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach, Michalovciach, Zlatých Moravciach, obci Lúčka a Kamenica nad Cirochou a pokračujú vo Zvolene, Lučenci, Poltári, Prešove, Čadci, Skalitom Trenčíne a v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk . Projekt bude pokračovať aj v budúcom roku.Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Viac o projekte na www.skutocneobete.sk Informačný servis