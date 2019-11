Na trajekte smerujúcom z Francúzska do Írska objavili 16 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 21. novembra (TASR) - Šestnásť ľudí objavili v zadnej časti kamióna prepravovaného na trajekte zo severofrancúzskeho prístavu Cherbourg do prístavu Rosslare v Írsku. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie dopravcu Stena Line o tom informovala agentúra DPA.Migrantov našiel vo štvrtok ráno v návese kamióna zamestnanec spoločnosti Stena Line počasna trajekte, ktorý z Cherbourgu vyplával o 21.00 h SEČ.Dopravca Stena Line vo vyhlásení informoval, že všetci migranti sú v dobrom stave. Na trajekte ich umiestnili do súkromného salónika pre cestujúcich a starajú sa o nich jeho zamestnanci. Dopravca zároveň oznámil, že ešte pred príchodom do írskeho prístavu upovedomil tamojšie bezpečnostné a imigračné úrady.Írska verejnoprávna televízia RTÉ informovala, že ide výlučne o mužov vo veku 20-40 rokov pochádzajúcich pravdepodobne z Ázie, ktorí zrejme pred piatimi dňami odišli z Belgicka.Najnovší objav migrantov na trajekte opätovne upriamil pozornosť na problém nelegálneho prisťahovalectva a prevádzačstva v Európe, píše agentúra AFP. Pripomína, že v druhej polovici októbra bolo v anglickom grófstve Essex v kontajnerovom návese kamióna nájdených 39 mŕtvych Vietnamcov. Len tento utorok holandská polícia objavila na trajekte smerujúcom do Británie 25 migrantov, ktorí sa skrývali v chladiarenskej jednotke.