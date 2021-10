Na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno realizuje ŽSR od začiatku októbra výluky, ktoré spôsobia meškanie vlakov

Dočasné výlukové práce ŽSR, manažéra infraštruktúry, sa týkajú výrubu vegetácie, opráv výhybiek, či mostov



Vo vybraných úsekoch cestujúcich odvezie náhradná autobusová doprava





Plánované práce budú prebiehať v týchto termínoch:

Prehľad výluk na trati 131 (BA – KN) na október s NAD:



Veľký Meder – Dolný Štál: 9. – 10. októbra (dvojdňová nepretržitá výluka), NAD



Dolný Štál – Dunajská Streda: 23. – 24. októbra (dvojdňová nepretržitá výluka), NAD







Orechová Potôň – Lehnice: 27. a 28. októbra v čase 10:20 – 13:50, NAD



Dunajská Streda – Orechová Potôň: 25. a 26. októbra v čase 10:30 – 13:50, NAD



Dolný Štál – Dunajská Streda: 22.októbra v čase 09:20 – 13:00, NAD



Veľký Meder – Dolný Štál: 11. a 12. októbra v čase 09:00 – 13:10, NAD



Zemianska Olča – Veľký Meder: 6., 7., 8. a 13. októbra v čase 08:30 – 13:30, NAD



Zlatná na Ostrove – Zemianska Olča: 14., 15. a 21. októbra v čase 08:20 – 13:10, NAD



Komárno – Zlatná na Ostrove: 18., 19. a 20. októbra v čase 08:30 – 13:00, NAD







Lehnice – Kvetoslavov: 16. októbra v čase 10:20 – 14:10, NAD





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.10.2021 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich, že od začiatku mesiaca október spustil správca železničnej infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), rozsiahlejšiu výlukovú činnosť (resp. sériu viacerých výluk) na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, ktorá by mala trvať do konca októbra. V rámci mesačnej výluky sú realizované údržbové práce tratí, výrub vegetácie pozdĺž železničnej trati, opravy výhybiek, mostov, a podobne.Výluky realizuje správca infraštruktúry spravidla v časoch mimo dopravnej špičky, no aj napriek tomu sa táto činnosť výraznejšie dotkne osobnej železničnej dopravy. Na uvedenej jednokoľajnej trati má za následok dočasné obmedzenia traťových rýchlostí vlakov, čo spôsobuje meškanie vlakov. Na niektorých úsekoch tratí dôjde kvôli jednotlivým prácam k vylúčeniu celých úsekov tratí z prevádzky, v dôsledku čoho je zavádzaná náhradná autobusová doprava (NAD).Všetky aktuálne informácie s podrobným zoznamom konkrétnych vlakov a NAD na budúci týždeň sú pre našich cestujúcich dostupné na výveskách vo vestibuloch železničných staníc, na výveskách vo vlakoch, aj na webe ZSSK. Nakoľko sa informácie budú postupne aktualizovať, odporúčame ich sledovať na https://www.zssk.sk/vyluky/ Cestujúcim sa ospravedlňujeme za vzniknuté nepríjemnosti.Informačný servis