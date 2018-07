Ilustračné foto.Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračné foto.Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 16. júla (TASR) - Na trati Bratislava - Kvetoslavov pribudne od pondelka nový vlak. Spoj bude premávať v pracovných dňoch popoludní. Kapacitu na trase zvyšuje ministerstvo dopravy a výstavby po dohode so súkromným dopravcom RegioJet, ktorý na tomto úseku vypravuje vlaky.priblížil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Nový osobný vlak do Kvetoslavova bude premávať v pracovných dňoch o 17.05 h, späť do Bratislavy sa bude vracať o 17.50 h. Počas dní pracovného pokoja bude jeho trasa viesť až do Dunajskej Stredy.dodal rezort dopravy. Ďalšie zahustenie spojov v ranných špičkách je v súčasnosti podľa ministerstva pre maximálnu vyťaženosť tejto trate technicky nemožné.Železničný úsek do Kvetoslavova patrí podľa rezortu k vysoko vyťaženým.opísal rezort dopravy. Prípomína, že súkromný dopravca RegioJet sa od apríla stal na tomto úseku súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.