Na trati medzi R. Sobotou a Jesenským je dvojdňová výluka vlakov

Rimavská Sobota/Jesenské 4. júna (TASR) – Pre výlukové práce je v utorok v čase od 7.40 h do 17.00 h a v stredu 5. júna v čase od 7.40 h do 14.30 h vylúčená osobná železničná doprava na trati medzi Rimavskou Sobotou a Jesenským. Podľa hovorcu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michala Lukáča tam pokračujú práce na oprave železničného priecestia v km 0,810 (SP 1179), spojené so zriadením novej celogumovej konštrukcie Strail.uviedol Lukáč.