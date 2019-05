Na Triblavine spomalia vodičov práce na presmerovaní dopravy

Ilustračné foto Foto: Tablet TV Foto: Tablet TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Na diaľnici D1, v úseku Triblavina neďaleko Bratislavy, spomalia vodičov práce na presmerovaní dopravy. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS).Dopravné obmedzenia budú súvisieť s prestavbou dočasného dopravného značenia pre potreby výstavby križovatky Triblavina na opačnej strane D1, v ľavom jazdnom páse, smer Trnava - Bratislava.Vo štvrtok ráno (23. 5.) od 07.00 h sa začnú krátkodobé obmedzenia dopravy z troch do jedného jazdného pruhu v smere Bratislava-Senec, z dôvodu zvárania kanálových poklopov. Obmedzenie bude ďalej pokračovať od štvrtka od 19.00 h do 31. mája do 06.00 h.NDS postupne začne s presmerovaním dopravy na novorozšírený pravý jazdný pás diaľnice D1 (Bratislava - Trnava). "spresnila NDS. Po skončení stavebných prác 31. mája bude diaľnica prejazdná opäť v troch zúžených jazdných pruhoch v každom smere.