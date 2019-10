Na Trnavskej univerzite diskutovali o vedeckých informáciách

Trnavská univerzita, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Trnava 22. októbra (TASR) - Zistiť, akú úlohu zohráva vedecká komunikácia pri vedomostiach a presvedčeniach Európanov o vybraných vedeckých témach si dala za cieľ októbrová verejná diskusia na Trnavskej univerzite (TU). Ako uviedol dekan Filozofickej fakulty Erik Hrnčiarik, bola súčasťou európskeho projektu CONCISE.konštatoval Peter Guráň, vedúci katedry a organizátor podujatia.Účastníci boli rozdelení do malých skupín, aby hovorili o tom, ako sa k nim dostávajú informácie o vedeckých otázkach, ktoré kanály používajú a uprednostňujú, ako hodnotia informácie z hľadiska dôveryhodnosti, ako ovplyvňujú ich konanie a čo si myslia, že by sa dalo na vedeckej komunikácii zlepšiť.uviedol Guráň.Verejná diskusia v Trnave bola treťou z piatich konzultácií, ktoré CONCISE uskutočňuje. Konajú sa ešte v talianskom Vicenze, poľskej Lodži, vo Valencii v Španielsku a v Lisabone v Portugalsku. Počas nich bude zozbieraných celkovo 500 výpovedí občanov Európskej únie. Následne, ako dodal Guráň, budú výpovede prepísané a analyzované, na základe nich budú navrhnuté spôsoby, ako zlepšiť vedeckú komunikáciu naprieč EÚ.Projekt CONCISE je dvojročný výskumný projekt financovaný programom Európskej únie – Horizont 2020 - Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť, ktorý plánuje navrhnúť nové spôsoby spolupráce medzi vedou a spoločnosťou. Projekt CONCISE tvorí multidisciplinárny tím výskumníkov z deviatich inštitúcií z piatich európskych krajín, koordinovaný Univerzitou vo Valencii. Partneri projektu zahŕňajú vedeckých novinárov, vedcov rôznych disciplín, a okrem iných aj katedru sociológie TU.