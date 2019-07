Na Trnavský Jazzyk príde Richard Bona i Andreas Varady

Svetový basgitarista Richard Bona. Foto: TASR Foto: TASR

Trnava 28. júla (TASR) – Open-air festival Trnavský Jazzyk potrvá v tomto roku celý týždeň. Podujatie sa okrem hlavného koncertu v Mestskom amfiteátri rozšírilo na vystúpenia na pešej zóne a do kultúrneho centra Nádvorie. Hlavnou hviezdou 16. ročníka podujatia od 29. júla do 2. augusta je jazzový hudobník a basgitarista Richard Bona, ktorý sa do Trnavy vracia po dvoch rokoch.Všetky koncerty budú fanúšikom tohto hudobného žánru prístupné aj teraz bezplatne.uviedol organizátor podujatia Peter Cagala zo Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Na scéne pred radnicou počas týždňa vystúpia zoskupenia JR&Crew, Impaco Trio, Ági Kazai & Štefan Uhriňák a Rytmika. Na pódiu na Nádvorí sa predstavia Ochepovsky Project, Foolk, Lucia Lužinská a Boris Čellár Quintessence, Jazzyk selectors, Tibor Feledi Kairos Quintet a DJ Adam Kvasnica, tiež Fats Jazz band a DJ Kinet.uviedol Cagala. Vystúpenie Richarda Bonu bude s jeho novým flamengo projektom Bona de la frontera. S ním účinkujúci Antonio Rey ovenčený mnohými oceneniami, je považovaný za jeden z najvýraznejších talentov nového flamenga. Médiá z hudobnej brandže ho radia medzi najuznávanejších hudobníkov sveta.doplnil Cagala.